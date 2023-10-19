Фигурант уголовных дел в челябинском минстрое избежал выплаты возможной взятки

«Стройтранссоюз» не смог получить долги с компании «Триа-строй» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С фирмы «Триа-строй», которой владеет и руководит фигурант уголовных дел в минстрое Челябинской области Алексей Абаимов, не удалось взыскать предполагаемую взятку, оформленную в виде займа. Как следует из данных сайта Арбитражного суда региона, в иске компании «Стройтранссоюз» полностью отказано.

«В удовлетворении исковых требований ООО „Стройтранссоюз“ отказать. Взыскать с истца госпошлину в размере 42,3 тысячи рублей», — говорится на сайте суда.

Инициатор спора пытался получить от ответчика задолженность. Иск был предъявлен в июле на 3,8 млн рублей. Сумма сложилась из основного долга размером в 1,5 млн рублей, начисленных 549 тысяч рублей процентов и штрафов в объеме 1,8 млн рублей. Первоначально кредит, выданный на два месяца, требовалось вернуть до конца ноября 2018 года, затем срок отодвинули на декабрь 2019 года.

Отказывая в иске, суд сослался на срок исковой давности. Согласно решению суда, срок истек в феврале 2023 года. Решение в течение месяца может быть обжаловано в вышестоящем суде.

По версии следствия, взятку один из руководителей «Стройтранссоюза» Михаил Азаматов дал Абаимову за получение контрактов на строительство в области спортивных объектов. Речь шла о возведении биатлонного комплекса в Златоусте и регионального центра шорт-трека в Челябинске. Сам Азаматов работал заместителем директора «Стройтранссоюза», принадлежащего его отцу Равкату Азаматову. При этом Абаимов возглавлял областное государственное учреждение «Челябоблинвестрой». Компания подведомственна минстрою. Дела Абаимова в Челябинске будут рассматривать сразу два суда.

Азаматов был задержан силовиками в феврале 2020 года. Его обвинили в мошенничестве. В ходе следствия бизнесмен дал показания на Абаимова и замминистра Татьяну Антонову. В настоящий момент Азаматов находится в СИЗО, а «Стройтранссоюз» — на стадии банкротства.