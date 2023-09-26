Фирма-фигурант уголовных дел в минстрое высказалась о судах с мэрией Копейска

Директор «Стройтранссоюза» Азаматов прокомментировал суды с мэрией Копейска

В «Стройтранссоюзе» высказались о судах с мэрией Копейска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директор фирмы «Стройтранссоюз», фигурирующей в уголовных дел минстроя Челябинской области, Равкат Азаматов высказался о судах с мэрией Копейска. Как Азаматов рассказал URA.RU, власти отказались от своих обязательств после вынесения приговора сыну руководителя Михаилу.

«„Стройтранссоюз“ заключил три муниципальных контракта: на строительство детсадов по улице Грибоедова и улице Северной и благоустройство парка Победы. По всем трем объектам мы за свой счет прошли процедуру госэкспертизы, которая подтвердила удорожание стоимости строительства. При этом администрация города за подписью главы Андрея Фалейчика и заказчик в лице начальника копейского управления строительства Михаила Разинкина подписали доверенности „Стройтранссоюзу“ на прохождение экспертизы. В документах указывалось, что денежные средства на увеличение цен контрактов есть. Это даже внесли в постановление», — уточнил URA.RU Азаматов.

Собеседник URA.RU пояснил, что после вынесения обвинительного приговора в отношении сына нынешнего директора, Михаила Азаматова, власти стали вытеснять компанию со всех объектов. И это несмотря на то, что, по словам Азаматова, сам Разинкин в свое время просил заняться возведением детсада на Грибоедова. После трех объявленных аукционов подрядчика найти не удалось, поскольку стройка была убыточной. Договариваясь со строителем, Разинкин якобы ссылался на срыв строительных планов властей.

В итоге теперь, по словам Азаматова, заказчик отказался от обязательств на 28 млн рублей по парку Победы и на 9 млн по детсаду на Грибоедова. По третьему объекту допсоглашение с вопросами удорожания подписали, но на меньшую сумму. Вопрос заинтересовал представителей Сбербанка, говорит Азаматов. Финорганизацию не устроило неправомерное, по оценке застройщика, взыскание банковской гарантии. В суде также идет процесс по иску «Стройтранссоюза» о неправомерном расторжении контракта о благоустройстве парка.

Азаматов-младший осужден за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. По словам отца, владельца компании, сын находится в СИЗО. Фирма проходит процедуру банкротства, но продолжает участвовать в судах с копейской мэрией. После расторжения контракта на возведение детсада власти потребовали заплатить непогашенный аванс, пени и штраф.

При подготовке материала URA.RU запросило в пресс-службе мэрии Копейска комментарий. Запрос к моменту публикации оставлен без ответа.