С фигуранта уголовных дел челябинского минстроя взыскивают через суд предполагаемую взятку

Возможная взятка стала поводом для судебного иска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С фирмы «Триа-строй», которой владеет и руководит фигурант уголовных дел в челябинском минстрое Алексей Абаимов, пытаются взыскать предполагаемую взятку, оформленную в виде займа. Иск подала компания «Стройтранссоюз», один из руководителей которой, Михаил Азаматов, также является фигурантом данных дел. О том, что речь идет именно о возможной взятке, URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«ООО „Стройтранссоюз“ обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Триа-Строй“, о взыскании задолженности, процентов за пользование займом, а также неустойки на общую сумму 3 865 869 рублей 00 копеек. Заявление принять, возбудить производство по делу», — указано в картотеке дел арбитражного суда региона.

По версии следствия, Азаматов дал взятку Абаимову за контракты на строительство биатлонного центра в Златоусте и регионального центра шорт-трека в Челябинске. Азаматов на тот момент был заместителем директора фирмы «Стройтранссоюз», которая принадлежит его отцу Равкату Азаматову. Абаимов руководил областным госучреждением «Челябоблинвестрой», подведомственным минстрою региона. Азаматова задержали в феврале 2020 года, его обвинили в мошенничестве, а он дал показания на Абаимова и на замминистра Татьяну Антонову. Абаимова и Антонову задержали в апреле того же года.

Азаматов уже осужден за мошенничество и отбывает срок в колонии общего режима, куда его отправили на четыре года. «Стройтранссоюз» признан банкротом. Материалы о взятках в минстрое выделены в отдельное производство, и процесс по этому делу проходит в Курчатовском райсуде Челябинска. Здесь судят Азаматова, Антонову и Абаимова. О том, что взятка Абаимову была перечислена в виде займа «Триа-Строю», было озвучено на заседании суда. Речь шла о сумме в 1,5 млн рублей. «Стройтранссоюз» требует вернуть долг с процентами.

Связаться с адвокатами Абаимова не удалось. Представители Азаматова не комментируют иск к его фирме. При этом очень осторожны в высказываниях.

«Абаимов напрямую не лоббировал интересы „Стройтранссоюза“ в части покровительства. Застройщик вложил значительные суммы в госконтракты для ввода объектов в эксплуатацию», — отметили URA.RU в «Стройтранссоюзе».