Дела экс-директора структуры челябинского правительства рассмотрят в двух судах

16 октября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Алексей Абаимов погряз в ворохе уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, погрязшего в целом ворохе статей, теперь будут рассматривать два районных суда. К Курчатовскому суду присоединился Центральный. Согласно базе данных этих судов, по некоторым статьям дело было выделено в отдельное производство. «В деле, рассматриваемом Курчатовским судом, Абаимов числится одним из фигурантов, среди которых также бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Абаимову вменяется статьи о мошенничестве, получении взяток и отмывание денег. В Центральном райсуде рассмотрят другой преступный эпизод Абаимова также связанный с получением взяток, но с прибавлением статьи о злоупотреблении должностных полномочий», — говорится в базе данных судов. Дело о мошенничестве и получении взяток при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске рассматривается Курчатовским райсудом с августа 2021 года. До сих пор суд продолжает допрос свидетелей. В Центральном райсуде будут рассматривать более раннее преступление экс-чиновника, связанное со строительством детского сада в Аше. По версии следствия, на этом объекте Абаимов смог нажиться. Абаимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в апреле 2020 года. За пару дней до этого была задержана занимавшая на тот момент пост замминистра строительства региона Антонова. Им вменили получение взятки от Азаматова. По версии следствия, бизнесмен, чья фирма заключила контракт на строительство биатлонного центра в Златоусте, передал деньги чиновникам, чтобы те помогали ему в дальнейшем беспрепятственно получать работы. После вскрывшегося преступления всех троих отправили в СИЗО на год. После чего им удалось выйти на свободу, они были отпущены под подписку о невыезде. Однако для Абаимова все оказалось не так красочно. Ждать приговор суда под подпиской о невыезде ему не позволило задержание Евгения Юдина — директора строительной фирмы, который платил Абаимову за приемку работ при строительстве детского сада в Аше. По версии следствия, Абаимов принимал по факту невыполненные работы. Таким образом жители остались без сада для детей, а бюджет района без денег. Выйдя на Юдина, который дал признательные показания, силовики смогли вернуть Абаимова за решетку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, погрязшего в целом ворохе статей, теперь будут рассматривать два районных суда. К Курчатовскому суду присоединился Центральный. Согласно базе данных этих судов, по некоторым статьям дело было выделено в отдельное производство. «В деле, рассматриваемом Курчатовским судом, Абаимов числится одним из фигурантов, среди которых также бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Абаимову вменяется статьи о мошенничестве, получении взяток и отмывание денег. В Центральном райсуде рассмотрят другой преступный эпизод Абаимова также связанный с получением взяток, но с прибавлением статьи о злоупотреблении должностных полномочий», — говорится в базе данных судов. Дело о мошенничестве и получении взяток при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске рассматривается Курчатовским райсудом с августа 2021 года. До сих пор суд продолжает допрос свидетелей. В Центральном райсуде будут рассматривать более раннее преступление экс-чиновника, связанное со строительством детского сада в Аше. По версии следствия, на этом объекте Абаимов смог нажиться. Абаимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в апреле 2020 года. За пару дней до этого была задержана занимавшая на тот момент пост замминистра строительства региона Антонова. Им вменили получение взятки от Азаматова. По версии следствия, бизнесмен, чья фирма заключила контракт на строительство биатлонного центра в Златоусте, передал деньги чиновникам, чтобы те помогали ему в дальнейшем беспрепятственно получать работы. После вскрывшегося преступления всех троих отправили в СИЗО на год. После чего им удалось выйти на свободу, они были отпущены под подписку о невыезде. Однако для Абаимова все оказалось не так красочно. Ждать приговор суда под подпиской о невыезде ему не позволило задержание Евгения Юдина — директора строительной фирмы, который платил Абаимову за приемку работ при строительстве детского сада в Аше. По версии следствия, Абаимов принимал по факту невыполненные работы. Таким образом жители остались без сада для детей, а бюджет района без денег. Выйдя на Юдина, который дал признательные показания, силовики смогли вернуть Абаимова за решетку.