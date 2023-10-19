Правительство решает проблему экспорта российских товаров

19 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин на международном форуме «Сделано в России-2023» рассказал о направлениях развития экспорта страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России-2023» 19 октября рассказал о наращивании сотрудничества с дружественными странами. В этой связи важной и сложной задачей, стоящей перед российским бизнесом, стала адаптация товаров под нового потребителя, указал замглавы Минэкономразвиятия РФ Владимир Ильичев. Правительство готовит меры поддержки российской продукции и ищет решения, облегчающие работу отечественных компаний с иностранными партнерами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России-2023» 19 октября, заявил о новом тренде во внешней торговле страны. «Речь идет о серьезном наращивании сотрудничества с дружественными странами, с партнерами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки», — рассказал глава правительства. По словам Михаила Мишустина, Китай является ключевым внешнеэкономическим партнером РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в стоимостном выражении с дружественными государствами увеличился практически на четверть, а с Китаем, главным российским внешнеэкономическим партнером, — почти на треть. Россия же в свою очередь заняла шестое место во внешней торговле КНР. «Среди лидеров по динамике нашей торговли — Индия и Объединенные Арабские Эмираты, рост больше чем в два раза. Хорошие показатели с Белоруссией и Казахстаном», — добавил премьер. Мишустин подчеркнул, что Россия выходит на рынки, где ее товары еще не очень хорошо знают. Премьер также указал на проделанную работу Российского экспортного центра (РЭЦ) — ключевого института в сфере внешней торговли. «Поддержанный РЭЦ несырьевой неэнергетический экспорт за девять месяцев уже превысил 990 млрд рублей. Это на 85% больше показателей прошлого года. Вырос и охват отраслевых мер поддержки. Уже помогли 16,2 тысячам компаний», — рассказал глава правительства. Михаил Мишустин рассказал о создании нового финансового механизма поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Далее премьер перечислил меры, которые будут задействованы для увеличения экспортного потенциала страны. Он отметил, что большая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Чтобы помочь отечественным компаниям освоиться на новых рынках, мы также планируем запустить программу продвижения, построенную вокруг национального бренда „Сделано в России“», — продолжил Мишустин. По его словам, этот бренд охватит всю российскую продукцию, которая прошла необходимые этапы сертификации. Также Михаил Мишустин объявил о создании нового финансового механизма поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС. «Будем субсидировать из бюджета Союза процентные ставки по кредитам для кооперационных совместных проектов», — подытожил премьер. Замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев в разговоре с URA.RU пояснил, что сложность выхода российских товаров на новые рынки заключается в необходимости адаптировать их под нового потребителя. «Нам необходимо сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям, которые есть на новых рынках. Отечественные товары должны отвечать пожеланиям потребителя. Для этого их будет необходимо адаптировать под рыночную специфику каждой отдельной страны», — уточнил Ильичев. «Мы должны совместными усилиями с бизнесом переориентировать товарные потоки, которые были в немалой степени завязаны на страны большой семерки, на новые рынки стран, которые являются для нас дружественными в текущей ситуации», — резюмировал заместитель министра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России-2023» 19 октября рассказал о наращивании сотрудничества с дружественными странами. В этой связи важной и сложной задачей, стоящей перед российским бизнесом, стала адаптация товаров под нового потребителя, указал замглавы Минэкономразвиятия РФ Владимир Ильичев. Правительство готовит меры поддержки российской продукции и ищет решения, облегчающие работу отечественных компаний с иностранными партнерами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России-2023» 19 октября, заявил о новом тренде во внешней торговле страны. «Речь идет о серьезном наращивании сотрудничества с дружественными странами, с партнерами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки», — рассказал глава правительства. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в стоимостном выражении с дружественными государствами увеличился практически на четверть, а с Китаем, главным российским внешнеэкономическим партнером, — почти на треть. Россия же в свою очередь заняла шестое место во внешней торговле КНР. «Среди лидеров по динамике нашей торговли — Индия и Объединенные Арабские Эмираты, рост больше чем в два раза. Хорошие показатели с Белоруссией и Казахстаном», — добавил премьер. Мишустин подчеркнул, что Россия выходит на рынки, где ее товары еще не очень хорошо знают. Премьер также указал на проделанную работу Российского экспортного центра (РЭЦ) — ключевого института в сфере внешней торговли. «Поддержанный РЭЦ несырьевой неэнергетический экспорт за девять месяцев уже превысил 990 млрд рублей. Это на 85% больше показателей прошлого года. Вырос и охват отраслевых мер поддержки. Уже помогли 16,2 тысячам компаний», — рассказал глава правительства. Далее премьер перечислил меры, которые будут задействованы для увеличения экспортного потенциала страны. Он отметил, что большая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Чтобы помочь отечественным компаниям освоиться на новых рынках, мы также планируем запустить программу продвижения, построенную вокруг национального бренда „Сделано в России“», — продолжил Мишустин. По его словам, этот бренд охватит всю российскую продукцию, которая прошла необходимые этапы сертификации. Также Михаил Мишустин объявил о создании нового финансового механизма поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС. «Будем субсидировать из бюджета Союза процентные ставки по кредитам для кооперационных совместных проектов», — подытожил премьер. Замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев в разговоре с URA.RU пояснил, что сложность выхода российских товаров на новые рынки заключается в необходимости адаптировать их под нового потребителя. «Мы должны совместными усилиями с бизнесом переориентировать товарные потоки, которые были в немалой степени завязаны на страны большой семерки, на новые рынки стран, которые являются для нас дружественными в текущей ситуации», — резюмировал заместитель министра.