Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

Руководители «Эгмонта» приостановили членство Росфинмониторинга 18 октября 2023 года
Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановили членство Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации.
«Решено приостановить членство Росфинмониторинга в группе „Эгмонт“», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление группы. Отмечается, что это сделано для «обеспечения единства экосистемы и поддержания репутации группы в едином пространстве».
Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом организации с июня 2002 года.
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