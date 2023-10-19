Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

20 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Руководители «Эгмонта» приостановили членство Росфинмониторинга 18 октября 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановили членство Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации. «Решено приостановить членство Росфинмониторинга в группе „Эгмонт“», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление группы. Отмечается, что это сделано для «обеспечения единства экосистемы и поддержания репутации группы в едином пространстве». Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом организации с июня 2002 года.

Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановили членство Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации. «Решено приостановить членство Росфинмониторинга в группе „Эгмонт“», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление группы. Отмечается, что это сделано для «обеспечения единства экосистемы и поддержания репутации группы в едином пространстве». Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом организации с июня 2002 года.