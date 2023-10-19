19 октября 2023

Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, министр
Руководители «Эгмонта» приостановили членство Росфинмониторинга 18 октября 2023 года Фото:

Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановили членство Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации.

«Решено приостановить членство Росфинмониторинга в группе „Эгмонт“», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление группы. Отмечается, что это сделано для «обеспечения единства экосистемы и поддержания репутации группы в едином пространстве».

Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом организации с июня 2002 года.

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Руководители группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановили членство Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении группы, опубликованном на сайте организации. «Решено приостановить членство Росфинмониторинга в группе „Эгмонт“», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление группы. Отмечается, что это сделано для «обеспечения единства экосистемы и поддержания репутации группы в едином пространстве». Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом организации с июня 2002 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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