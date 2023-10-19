19 октября 2023

Эсминец США перехватил ракеты, выпущенные хуситами по Израилю

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, корабль, ВМФ, катер военный, тер, stock
USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля. Об этом сообщили американские чиновники.

«Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — заявили чиновники. Их слова передает телеканал CNN. Сообщается, что на данный момент не известно, ракеты выпущены по кораблю или по другой цели. Предположительно, удар планировалось нанести по Израилю.

Ранее URA.RU рассказывало о движении хуситов. Сообщалось о подготовке хуситов к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе.

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Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля. Об этом сообщили американские чиновники. «Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — заявили чиновники. Их слова передает телеканал CNN. Сообщается, что на данный момент не известно, ракеты выпущены по кораблю или по другой цели. Предположительно, удар планировалось нанести по Израилю. Ранее URA.RU рассказывало о движении хуситов. Сообщалось о подготовке хуситов к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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