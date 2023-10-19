Эсминец США перехватил ракеты, выпущенные хуситами по Израилю

20 октября 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля. Об этом сообщили американские чиновники. «Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — заявили чиновники. Их слова передает телеканал CNN. Сообщается, что на данный момент не известно, ракеты выпущены по кораблю или по другой цели. Предположительно, удар планировалось нанести по Израилю. Ранее URA.RU рассказывало о движении хуситов. Сообщалось о подготовке хуситов к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе.

Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля. Об этом сообщили американские чиновники. «Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — заявили чиновники. Их слова передает телеканал CNN. Сообщается, что на данный момент не известно, ракеты выпущены по кораблю или по другой цели. Предположительно, удар планировалось нанести по Израилю. Ранее URA.RU рассказывало о движении хуситов. Сообщалось о подготовке хуситов к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе.