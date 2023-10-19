Эсминец США перехватил ракеты, выпущенные хуситами по Израилю

USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля. Об этом сообщили американские чиновники.
«Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», —
Ранее URA.RU рассказывало о движении хуситов. Сообщалось о подготовке хуситов к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе.
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