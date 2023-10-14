Кто такие хуситы, готовящиеся к войне с Израилем

Хуситы заявили о готовности вступить в войну с Израилем

14 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Движение хуситов готово отправить добровольцев для защиты палестинцев в Газе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана. Подробности о том, кто такие хуситы в материале URA.RU. Кто такие хуситы Хуситы — это военно-политическая группировка, которая базируется на территории Йемена (государство находится на юге Аравийского полуострова). Большинство ее членов являются сторонниками шиитских течений в исламе. Шииты считают, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам — назначенным Аллахом избранным лицам из числа потомков пророка. К таковым они относят Али ибн Абу Талиба и его потомков от дочери Мухаммеда Фатимы. Само название «хуситы» происходит от имени имама Хусейна аль-Хуси. Он организовал в 2004 году восстание, направленное против правительства Йемена. Хуситы заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма, который исповедует большинство населения Йемена и политическая элита страны. Боевым крылом движения считают группировку «Ансар Аллах». Как они относятся к войне Палестины и Израиля Хуситы проводят в Йемене массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия координируются с группировкой «Ансар Аллах». Представитель организации заявил, что они готовы отправить сотни человек для противостояния Израилю. Хуситы обвинили США, Великобританию и страны Запада в преступлении против палестинского народа. Также они осудили позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном за поддержку дипломатических отношений с Израилем. Чем были известны ранее Военные возможности хуситы проявили еще в 2020 году, когда запускали баллистические ракеты по военной базе Эд-Дафра в Абу-Даби. Также они атаковали беспилотниками цели в Дубае. Они неоднократно заявляли о своей готовности расширить операцию против Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Бахрейна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана. Подробности о том, кто такие хуситы в материале URA.RU. Кто такие хуситы Хуситы — это военно-политическая группировка, которая базируется на территории Йемена (государство находится на юге Аравийского полуострова). Большинство ее членов являются сторонниками шиитских течений в исламе. Шииты считают, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам — назначенным Аллахом избранным лицам из числа потомков пророка. К таковым они относят Али ибн Абу Талиба и его потомков от дочери Мухаммеда Фатимы. Само название «хуситы» происходит от имени имама Хусейна аль-Хуси. Он организовал в 2004 году восстание, направленное против правительства Йемена. Хуситы заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма, который исповедует большинство населения Йемена и политическая элита страны. Боевым крылом движения считают группировку «Ансар Аллах». Как они относятся к войне Палестины и Израиля Хуситы проводят в Йемене массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия координируются с группировкой «Ансар Аллах». Представитель организации заявил, что они готовы отправить сотни человек для противостояния Израилю. Хуситы обвинили США, Великобританию и страны Запада в преступлении против палестинского народа. Также они осудили позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном за поддержку дипломатических отношений с Израилем. Чем были известны ранее Военные возможности хуситы проявили еще в 2020 году, когда запускали баллистические ракеты по военной базе Эд-Дафра в Абу-Даби. Также они атаковали беспилотниками цели в Дубае. Они неоднократно заявляли о своей готовности расширить операцию против Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Бахрейна.