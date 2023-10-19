В РФ ужесточат требования к детским автокреслам

20 октября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

В России планируют ужесточить правила к «детским удерживающим устройствам» Фото: varlamov.ru В России на фоне увеличения роста аварий до 15 ноября Минпромторг проработает предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам ремней безопасности. Такое поручение дал глава правительственной комиссии по безопасности движения комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин. «Главная проблема — в разнообразных корректорах и адаптерах ремней безопасности. Они дешевле автокресел 200—500 рублей. Ребенок при аварии из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить по ключице, а не по животу или по шее. Не меньшую угрозу представляют и бескаркасные автокресла, которые стоят 800—900 рублей. Эти устройства также не способны удержать ребенка при сильном ДТП», — передают слова руководителя Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Дениса Загарина журналисты « Коммерсанта» . Поэтому в Минпромторге сказали, что этот вопрос находится сейчас «в проработке». Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила законопроект, который обязывает интернет-магазины, продающие детские товары, давать ссылку на сертификаты или на декларацию по требованиям безопасности. Также в Росстандарте заявили, что необходимо создать инструменты «цифровизации и искусственного интеллекта», которые будут исключать появление новых страниц на маркетплейсах с заменяющими ДУУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России на фоне увеличения роста аварий до 15 ноября Минпромторг проработает предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам ремней безопасности. Такое поручение дал глава правительственной комиссии по безопасности движения комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин. «Главная проблема — в разнообразных корректорах и адаптерах ремней безопасности. Они дешевле автокресел 200—500 рублей. Ребенок при аварии из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить по ключице, а не по животу или по шее. Не меньшую угрозу представляют и бескаркасные автокресла, которые стоят 800—900 рублей. Эти устройства также не способны удержать ребенка при сильном ДТП», — передают слова руководителя Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Дениса Загарина журналисты «Коммерсанта». Поэтому в Минпромторге сказали, что этот вопрос находится сейчас «в проработке». Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила законопроект, который обязывает интернет-магазины, продающие детские товары, давать ссылку на сертификаты или на декларацию по требованиям безопасности. Также в Росстандарте заявили, что необходимо создать инструменты «цифровизации и искусственного интеллекта», которые будут исключать появление новых страниц на маркетплейсах с заменяющими ДУУ.