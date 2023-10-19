В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава
В Новой Ляле (Свердловская область) на площади 51 квадратных метров сгорели частный жилой дом с пристроенной баней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 00:10 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и частной бани на площади 51 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 00:22 часов спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:15 часов.
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