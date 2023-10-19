В свердловском городе сгорел жилой дом. Фото

20 октября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Новой Ляле (Свердловская область) на площади 51 квадратных метров сгорели частный жилой дом с пристроенной баней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 00:10 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и частной бани на площади 51 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:22 часов спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:15 часов. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Свердловской области

В Новой Ляле (Свердловская область) на площади 51 квадратных метров сгорели частный жилой дом с пристроенной баней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 00:10 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и частной бани на площади 51 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:22 часов спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:15 часов.