19 октября 2023

В свердловском городе сгорел жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, пожарная автолестница, мчс россии, пожарные в касках
В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава Фото:

В Новой Ляле (Свердловская область) на площади 51 квадратных метров сгорели частный жилой дом с пристроенной баней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 00:10 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и частной бани на площади 51 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 00:22 часов спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:15 часов.

Фото:

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В Новой Ляле (Свердловская область) на площади 51 квадратных метров сгорели частный жилой дом с пристроенной баней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 00:10 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома и частной бани на площади 51 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:22 часов спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:15 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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