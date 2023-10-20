Жители челябинской деревни задыхаются возле цеха, делающего уголь для шашлыков

Жители челябинской деревни Боровое жалуются на выбросы угольного цеха

Труба производства угля для шашлыков находится за забором частных домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница деревни Боровое Чебаркульского района Челябинской области пожаловалась на едкий дым и регулярные возгорания травы от производства угля, которое расположено за забором частных домов. Местная жительница рассказала URA.RU, что проблемы с предприятием не прекращаются уже десять лет.

«Мы десять лет мучаемся с предприятием, которое находится за забором нашего дома. Там делают уголь для шашлыка, дым летит на частные дома, зимой снег черный, белье сушить невозможно. Не раз искры поджигали траву на нашем участке, пожарные тушили», — сообщила URA.RU жительница деревни Боровое Любовь С.

От дыма с угольной пылью страдают жители нескольких улиц и пациенты расположенного неподалеку фельдшерско-акушерского пункта. Женщина рассказала, что неоднократно жаловалась на это производство в различные инстанции, однако при проведении проверок объемы переработки сырья снижались и из трубы шел едва заметный дымок. По ее словам, владельцы бизнеса приезжали к ним с угрозами, требовали, чтобы жители прекратили жаловаться, ссылаясь на родственника-депутата.

URA.RU попыталось найти владельцев бизнеса для получения комментариев. По данному адресу в Кадастровой палате значится откормочная площадка для скота, которая, по всей видимости, была выкуплена предпринимателями. По словам сельчан, раньше там базировалось ООО «Базиз», зарегистрированное в Чебаркуле. Сейчас владелец сдал помещение в аренду, а сама компания находится в стадии ликвидации, электронная почта и другие координаты владельцев в СБИС недоступны. URA.RU готово изложить точку зрения компании после поступления комментариев.