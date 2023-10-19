19 октября 2023

Житель Казахстана приехал в Курган, чтобы получить гражданство и уехать на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет и паспорт РФ. Екатеринбург, военный билет, паспорт рф
Иностранцы из Кургана получают паспорта РФ, чтобы отправиться в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Казахстана переехал в Курган со своей супругой, чтобы получить российское гражданство и уехать служить по контракту в зону СВО. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Я служил в Казахстане в танковых войсках. Когда переехал в Курган, то узнал, что можно получить гражданство РФ и пойти по контракту служить», — рассказал мужчина. По словам его супруги, они планируют остаться жить в регионе и дальше.

Сейчас семья из Казахстана оформляет документы для получения гражданства в упрощенном порядке. Всего в этом году в Курганской области заключили контракт о прохождении военной службы в МО РФ девять иностранных граждан. Еще 23 лица ранее получили российские паспорта и уже служат в Вооруженных силах. В УМВД региона также добавили, что в октябре в зону СВО отправляется иностранец из Половинского округа, который заключил контракт о прохождении военной службы, приобрел гражданство Российской Федерации и получил паспорт.

Согласно Указу президента РФ Владимира Путина, иностранные граждане, заключившие контракт с МО РФ на один год в период проведения спецоперации, вправе получить российское гражданство. Также упрощенная процедура распространяется на супругу, детей и родителей. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев.

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Житель Казахстана переехал в Курган со своей супругой, чтобы получить российское гражданство и уехать служить по контракту в зону СВО. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Я служил в Казахстане в танковых войсках. Когда переехал в Курган, то узнал, что можно получить гражданство РФ и пойти по контракту служить», — рассказал мужчина. По словам его супруги, они планируют остаться жить в регионе и дальше. Сейчас семья из Казахстана оформляет документы для получения гражданства в упрощенном порядке. Всего в этом году в Курганской области заключили контракт о прохождении военной службы в МО РФ девять иностранных граждан. Еще 23 лица ранее получили российские паспорта и уже служат в Вооруженных силах. В УМВД региона также добавили, что в октябре в зону СВО отправляется иностранец из Половинского округа, который заключил контракт о прохождении военной службы, приобрел гражданство Российской Федерации и получил паспорт. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина, иностранные граждане, заключившие контракт с МО РФ на один год в период проведения спецоперации, вправе получить российское гражданство. Также упрощенная процедура распространяется на супругу, детей и родителей. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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