Житель Казахстана приехал в Курган, чтобы получить гражданство и уехать на СВО. Видео

20 октября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Иностранцы из Кургана получают паспорта РФ, чтобы отправиться в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Казахстана переехал в Курган со своей супругой, чтобы получить российское гражданство и уехать служить по контракту в зону СВО. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Я служил в Казахстане в танковых войсках. Когда переехал в Курган, то узнал, что можно получить гражданство РФ и пойти по контракту служить», — рассказал мужчина. По словам его супруги, они планируют остаться жить в регионе и дальше. Сейчас семья из Казахстана оформляет документы для получения гражданства в упрощенном порядке. Всего в этом году в Курганской области заключили контракт о прохождении военной службы в МО РФ девять иностранных граждан. Еще 23 лица ранее получили российские паспорта и уже служат в Вооруженных силах. В УМВД региона также добавили, что в октябре в зону СВО отправляется иностранец из Половинского округа, который заключил контракт о прохождении военной службы, приобрел гражданство Российской Федерации и получил паспорт. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина, иностранные граждане, заключившие контракт с МО РФ на один год в период проведения спецоперации, вправе получить российское гражданство. Также упрощенная процедура распространяется на супругу, детей и родителей. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Казахстана переехал в Курган со своей супругой, чтобы получить российское гражданство и уехать служить по контракту в зону СВО. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Я служил в Казахстане в танковых войсках. Когда переехал в Курган, то узнал, что можно получить гражданство РФ и пойти по контракту служить», — рассказал мужчина. По словам его супруги, они планируют остаться жить в регионе и дальше. Сейчас семья из Казахстана оформляет документы для получения гражданства в упрощенном порядке. Всего в этом году в Курганской области заключили контракт о прохождении военной службы в МО РФ девять иностранных граждан. Еще 23 лица ранее получили российские паспорта и уже служат в Вооруженных силах. В УМВД региона также добавили, что в октябре в зону СВО отправляется иностранец из Половинского округа, который заключил контракт о прохождении военной службы, приобрел гражданство Российской Федерации и получил паспорт. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина, иностранные граждане, заключившие контракт с МО РФ на один год в период проведения спецоперации, вправе получить российское гражданство. Также упрощенная процедура распространяется на супругу, детей и родителей. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев.