Путин готовится к большой итоговой пресс-конференции Президент Путин готовится к большой итоговой пресс-конференции 20 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 + В Кремле сообщили о подготовке президента РФ Владимира Путина к большой пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такие планы есть. Мы будем информировать вас по срокам ее проведения», — сообщил Песков. Большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения был изменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такие планы есть. Мы будем информировать вас по срокам ее проведения», — сообщил Песков. Большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения был изменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям