Путин готовится к большой итоговой пресс-конференции

Президент Путин готовится к большой итоговой пресс-конференции
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
В Кремле сообщили о подготовке президента РФ Владимира Путина к большой пресс-конференции Фото:

Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Такие планы есть. Мы будем информировать вас по срокам ее проведения», — сообщил Песков.

Большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения был изменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи.

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Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Такие планы есть. Мы будем информировать вас по срокам ее проведения», — сообщил Песков. Большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения был изменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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