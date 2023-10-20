Путин готовится к большой итоговой пресс-конференции

В Кремле сообщили о подготовке президента РФ Владимира Путина к большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Такие планы есть. Мы будем информировать вас по срокам ее проведения», — сообщил Песков.
Большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения был изменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи.
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