Депутаты Златоуста устроили демарш мэру Пекарскому в начале отопительного сезона

20 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

У мэра Златоуста Максима Пекарского осталось меньше месяца на получение паспорта готовности города к зиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Златоуста (Челябинская область) поставили мэрии «неуд» за начало отопительного сезона. Как URA.RU заявил 20 октября депутат Виктор Рощупкин, решение единогласно приняли члены комиссии по инфраструктуре. «Впервые за много лет члены депутатской комиссии по инфраструктуре единогласно признали, что подготовка в Златоусте прошла не на должном уровне. При разборе информации о подготовке к отопительному сезону от депутатов прозвучало много замечаний и претензий. Мэрии поставили оценку «неуд», — рассказал URA.RU Рощупкин. Собеседник URA.RU сообщил, что в городе до сих пор ведутся массовые раскопки, включая центральные улицы. Продолжительность многих составила три-четыре месяца. При этом, когда 27 сентября вышло распоряжение мэра Максима Пекарского о начале отопительного сезона, копать стали еще больше. Депутаты вспомнили заминку с подачей тепла в самом крупном районе города, на машзаводе. Проблема возникла, поскольку теплоснабжающей организации, заводу «Златмаш», не хватило воды с Айского водохранилища. На комиссии представители предприятия заявили: решить вопрос с подпиткой они призывали мэрию с июня. Меры, отметил Рощупкин, МУП «Златоустовское водоснабжение» начало предпринимать лишь в конце сентября. Руководство «Златмаша» потребовало создать оперативный штаб за контролем по поступлению воды с водохранилища, где до сих пор продолжаются работы по ремонту затворов. Взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями нет. Рощупкин также поднял вопрос о преждевременном начале отопительного сезона в Северо-Западном районе. Пусконаладочные работы начали уже 6 сентября. Люди изнывали от жары, а в конце месяца получили счета за отопление. В районе власти готовятся подключить к сетям новую котельную, однако до сих пор этого не сделано. В следующий раз комиссия по инфраструктуре соберется после 15 ноября, чтобы посмотреть, как устранены замечание, которые были озвучены на комиссии. Дело в том, что Златоуст до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Срок получения паспорта — до 15 ноября. На запрос URA.RU в собрании депутатов Златоуста ответили: «Оценку „неуд“ мы не ставим. Есть незакрытые вопросы, к их обсуждению депутатский корпус вернется в ноябре». В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили следующее: «В целях подготовки к прохождению отопительного сезона, выявлению слабых участков и проведения ремонтно-восстановительных работ в этом году ремонту тепловых трасс уделено не меньшее внимание, чем в предыдущие периоды. Объем местного финансирования составил порядка 16 млн рублей. Кроме того, заложены средства федерального и областного бюджета, благодаря которым в течение двух лет будут отремонтированы сети в районах Гагарина, старой части города и в районе Северо-Запада. Учитывая, что объемы финансирования на эту сферы стали больше, то и объем работ, в том числе земляных, проведен в разы больше, чем в предыдущие годы. Есть слабые места, которые проявляются в момент запуска котельных, и этот год не исключение. Но в целом ситуация оценивается как стабильная, уровень подготовки организации удовлетворительный. В 2023—2024 годах теплоснабжение будет обеспечено всем жителям городского округа в соответствии с установленными нормативами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Златоуста (Челябинская область) поставили мэрии «неуд» за начало отопительного сезона. Как URA.RU заявил 20 октября депутат Виктор Рощупкин, решение единогласно приняли члены комиссии по инфраструктуре. «Впервые за много лет члены депутатской комиссии по инфраструктуре единогласно признали, что подготовка в Златоусте прошла не на должном уровне. При разборе информации о подготовке к отопительному сезону от депутатов прозвучало много замечаний и претензий. Мэрии поставили оценку «неуд», — рассказал URA.RU Рощупкин. Собеседник URA.RU сообщил, что в городе до сих пор ведутся массовые раскопки, включая центральные улицы. Продолжительность многих составила три-четыре месяца. При этом, когда 27 сентября вышло распоряжение мэра Максима Пекарского о начале отопительного сезона, копать стали еще больше. Депутаты вспомнили заминку с подачей тепла в самом крупном районе города, на машзаводе. Проблема возникла, поскольку теплоснабжающей организации, заводу «Златмаш», не хватило воды с Айского водохранилища. На комиссии представители предприятия заявили: решить вопрос с подпиткой они призывали мэрию с июня. Меры, отметил Рощупкин, МУП «Златоустовское водоснабжение» начало предпринимать лишь в конце сентября. Руководство «Златмаша» потребовало создать оперативный штаб за контролем по поступлению воды с водохранилища, где до сих пор продолжаются работы по ремонту затворов. Взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями нет. Рощупкин также поднял вопрос о преждевременном начале отопительного сезона в Северо-Западном районе. Пусконаладочные работы начали уже 6 сентября. Люди изнывали от жары, а в конце месяца получили счета за отопление. В районе власти готовятся подключить к сетям новую котельную, однако до сих пор этого не сделано. В следующий раз комиссия по инфраструктуре соберется после 15 ноября, чтобы посмотреть, как устранены замечание, которые были озвучены на комиссии. Дело в том, что Златоуст до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Срок получения паспорта — до 15 ноября. На запрос URA.RU в собрании депутатов Златоуста ответили: «Оценку „неуд“ мы не ставим. Есть незакрытые вопросы, к их обсуждению депутатский корпус вернется в ноябре». В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили следующее: «В целях подготовки к прохождению отопительного сезона, выявлению слабых участков и проведения ремонтно-восстановительных работ в этом году ремонту тепловых трасс уделено не меньшее внимание, чем в предыдущие периоды. Объем местного финансирования составил порядка 16 млн рублей. Кроме того, заложены средства федерального и областного бюджета, благодаря которым в течение двух лет будут отремонтированы сети в районах Гагарина, старой части города и в районе Северо-Запада. Учитывая, что объемы финансирования на эту сферы стали больше, то и объем работ, в том числе земляных, проведен в разы больше, чем в предыдущие годы. Есть слабые места, которые проявляются в момент запуска котельных, и этот год не исключение. Но в целом ситуация оценивается как стабильная, уровень подготовки организации удовлетворительный. В 2023—2024 годах теплоснабжение будет обеспечено всем жителям городского округа в соответствии с установленными нормативами».