Курганские власти изменили норматив по накоплению мусора для жителей региона

Стоимость услуги по вывозу ТКО после принятия нового норматива уменьшится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Курганской области приняли новый норматив по обращению с твердыми коммунальными отходами (прим. — ТКО) для жителей области. Норматив не повлияет на тариф по вывозу ТКО. Информация об этом размещена на сайте государственной системы правовой информации.

«Приказ <…> Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов для потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов (МКД) и жилых домах на территории Курганской области согласно приложению и настоящему приказу», — указано в приказе департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области и приложении к нему, размещенном на сайте.

Всего в документе отмечено две категории объектов с расчетной единицей — один человек. Первая категория объектов называется «Жилые помещения МКД». Для нее норматив накопления ТКО приняли такой: кг/год на одну расчетную единицу — 219,42 (ранее было 168,6), м³/год на одну расчетную единицу — 1,77 (ранее было 1,8). Вторая категория имеет наименование «Жилые дома» с настоящим нормативом: кг/год на одну расчетную единицу — 257,45 (ранее было 176,2), м³/год на одну расчетную единицу — 2,07 (ранее было 2).

В комментарии корреспонденту URA.RU замдиректора ООО «Чистый город» Наталья Фомина объяснила, что в результате принятия нового норматива повышения тарифа не произойдет. Более того, по словам Фоминой, стоимость услуг по вывозу ТКО в результате пересчета по новым нормативам уменьшится.

Ранее URA.RU сообщало, что власти обещали курганцам уменьшить плату за вывоз мусора в связи с признанием судом приказа о нормативах накопления ТКО в области недействующим. Затем власти решили не снижать стоимость, а сперва дождаться, пока решение суда вступит в законную силу.

Приказом департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области был изменен только норматив, тариф повышен не был Скрин: сайт государственной системы правовой информации, http://pravo.gov.ru/