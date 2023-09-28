Курганские власти решили не снижать плату за мусор

Власти ждут, когда решение суда вступит в законную силу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области в ближайшее время плата за мусор будет рассчитываться по нормативам, которые суд признал недействующими. Таким образом, это не приведет к фактическому изменению платы за услугу, ответили в департаменте гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов на запрос URA.RU.

«В настоящее время, исходя из того, что решение Курганского областного суда в силу не вступило, расчет стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осуществляется в соответствии с нормативами накопления ТКО, установленными приказом департамента от 17.08.2023 года №252 „Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области“. Применение данных нормативов ТКО в настоящее время не приведет к фактическому изменению стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО», — говорится в ответе ведомства.

После получения мотивированного решения Курганского областного суда в окончательной форме, департаментом будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ. На вопрос о перерасчете стоимости услуги за предыдущий период, когда действовали более высокие нормативы накопления ТКО (плата была больше почти на 20%), в департаменте привели положение из законодательства. В соответствии с подпунктом «г» пункта 148(22) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 производить перерасчет размера платы за коммунальную услуг по обращению с ТКО при наличии оснований обязан исполнитель такой коммунальной услуги (ООО «Чистый город»). Ответ от ООО «Чистый город» на запрос агентства о перерасчете платы за мусор для жителей Курганской области не поступил.

URA.RU писало, что 22 сентября Курганский областной суд признал новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Курганской области недействующими. Эксперт пояснил, что теперь согласно постановлению правительства РФ №1390 от 26 августа 2023 году, департамент вправе установить нормативы накопления в соответствии с табличными значениями раздела №3. Для жителей многоквартирных домов Курганской области норматив указан 1,77 кубометров на человека в год, что чуть меньше отмененных судом (1,8 кубометров).