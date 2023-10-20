Посол Палестины раскрыл, когда начнется наземная операция Израиля Посол Палестины Нофаль: наземная операция Израиля начнется в ближайшие дни 20 октября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 + Операция нанесет ущерб гражданскому населению (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа сегодня-завтра. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль. «Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что боевые действия с обеих сторон нанесут серьезный ущерб мирному населению. Ранее армия Израиля заявила, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа сегодня-завтра. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль. «Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что боевые действия с обеих сторон нанесут серьезный ущерб мирному населению. Ранее армия Израиля заявила, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям