Посол Палестины раскрыл, когда начнется наземная операция Израиля

Операция нанесет ущерб гражданскому населению (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа сегодня-завтра. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль.
«Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что боевые действия с обеих сторон нанесут серьезный ущерб мирному населению.
Ранее армия Израиля заявила, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы.
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