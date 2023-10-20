Посол Палестины раскрыл, когда начнется наземная операция Израиля

Посол Палестины Нофаль: наземная операция Израиля начнется в ближайшие дни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, сво, специальная военная операция
Операция нанесет ущерб гражданскому населению (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа сегодня-завтра. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль.

«Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что боевые действия с обеих сторон нанесут серьезный ущерб мирному населению.

Ранее армия Израиля заявила, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа сегодня-завтра. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль. «Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что боевые действия с обеих сторон нанесут серьезный ущерб мирному населению. Ранее армия Израиля заявила, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...