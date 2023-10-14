Израиль готовится к операции на севере сектора Газа: как проходит эвакуация населения

Жители сектора Газа не собираются эвакуироваться из-за операции Израиля

14 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Местное население сектора Газа не собирается бежать из-за операции ЦАХАЛ Фото: Mohammed Talatene/dpa/picture-alliance/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа До эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг перед началом наземной операции, объявленной властями Израиля, осталось два часа. Покинуть свои дома должны около миллиона палестинцев. URA.RU приводит главные новости об эвакуации сектора Газа на 14 октября Почему население сектора Газа должно эвакуироваться Израиль проинформировал Организацию объеденных наций (ООН), что около 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Целью эвакуации называют размежевание террористов и гражданских, объяснили в Армии обороны Израиля. Требование касается и всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях Организации. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава. ХАМАС просит жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил , что отвергает «насильственное перемещение» населения Газы. Как отреагировало мировое сообщество Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель отметил , что эвакуация более одного миллиона человек за 24 часа невозможна. Аналогичную позицию выразил представитель общества Красного Полумесяца Палестины Нибал Фарсах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль отменить распоряжение об эвакуации. Министерство здравоохранения Палестины информировало ВОЗ о том, что невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больниц на севере сектора Газа. Власти Палестины выступают против убийств мирного населения и в секторе Газа, и в Израиле. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль призвал остановить войну . Россия так же считает требование Израиля об эвакуации нарушением прав человека. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Как Палестина реагирует на эвакуацию Местное население сектора Газа не собирается бежать из-за операции ЦАХАЛ. «Это наша земля, наша родина, наши дома», — пояснил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Однако после объявления эвакуации северную часть сектора Газа покинули десятки тысяч палестинцев. Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа блокируется. Туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг перед началом наземной операции, объявленной властями Израиля, осталось два часа. Покинуть свои дома должны около миллиона палестинцев. URA.RU приводит главные новости об эвакуации сектора Газа на 14 октября Израиль проинформировал Организацию объеденных наций (ООН), что около 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Целью эвакуации называют размежевание террористов и гражданских, объяснили в Армии обороны Израиля. Требование касается и всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях Организации. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава. ХАМАС просит жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает «насильственное перемещение» населения Газы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель отметил, что эвакуация более одного миллиона человек за 24 часа невозможна. Аналогичную позицию выразил представитель общества Красного Полумесяца Палестины Нибал Фарсах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль отменить распоряжение об эвакуации. Министерство здравоохранения Палестины информировало ВОЗ о том, что невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больниц на севере сектора Газа. Власти Палестины выступают против убийств мирного населения и в секторе Газа, и в Израиле. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль призвал остановить войну. Россия так же считает требование Израиля об эвакуации нарушением прав человека. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Местное население сектора Газа не собирается бежать из-за операции ЦАХАЛ. «Это наша земля, наша родина, наши дома», — пояснил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Однако после объявления эвакуации северную часть сектора Газа покинули десятки тысяч палестинцев. Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа блокируется. Туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.