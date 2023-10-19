19 октября 2023

Сенатору Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, заозерный, бассейн
Сенатору Андрею Кутепову показали стройку бассейна КГУ и школы на 1500 мест в Заозерном Фото:

Председателю комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрею Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. В частности, сенатор посетил строящуюся школу на 1500 мест и бассейн в Заозерном. Об это сообщается в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что данные объекты строятся с отставанием от графика.

«На «Курганстальмосте» с рабочим визитом побывал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев познакомил гостя с производством металлоконструкций. Также сенатор посетил школу на 1500 мест, ФОК и бассейн в Заозерном, которые строит «Курганстальмост», — говорится в сообщении.

Сенатор Кутепов отметил, что остался под впечатлением от объемов и качества производимой на «Курганстальмосте» продукции. Также ему понравилось то, что предприятие активно модернизирует производство и обновляет оборудование. В ходе встречи глава предприятия Парышев рассказал Кутепову, что на заводе большое внимание уделяется кадровому вопросу.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился с сенатором Андреем Кутеповым. В ходе встречи глава региона и председатель комитета по экономполитике обсудили успехи в развитии Кургана и экономические инициативы региона.

Сенатор Андрей Кутепов посетил строящиеся объекты «Курганстальмоста» — бассейн КГУ и школу на 1500 мест
Сенатор Андрей Кутепов посетил строящиеся объекты «Курганстальмоста» — бассейн КГУ и школу на 1500 мест
Фото:
Также Кутепов посетил «Курганстальмост», где ознакомился с производственными мощностями предприятия
Также Кутепов посетил «Курганстальмост», где ознакомился с производственными мощностями предприятия
Фото:
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Председателю комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрею Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. В частности, сенатор посетил строящуюся школу на 1500 мест и бассейн в Заозерном. Об это сообщается в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что данные объекты строятся с отставанием от графика. «На «Курганстальмосте» с рабочим визитом побывал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев познакомил гостя с производством металлоконструкций. Также сенатор посетил школу на 1500 мест, ФОК и бассейн в Заозерном, которые строит «Курганстальмост», — говорится в сообщении. Сенатор Кутепов отметил, что остался под впечатлением от объемов и качества производимой на «Курганстальмосте» продукции. Также ему понравилось то, что предприятие активно модернизирует производство и обновляет оборудование. В ходе встречи глава предприятия Парышев рассказал Кутепову, что на заводе большое внимание уделяется кадровому вопросу. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился с сенатором Андреем Кутеповым. В ходе встречи глава региона и председатель комитета по экономполитике обсудили успехи в развитии Кургана и экономические инициативы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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