Сенатору Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. Фото

20 октября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Сенатору Андрею Кутепову показали стройку бассейна КГУ и школы на 1500 мест в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председателю комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрею Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. В частности, сенатор посетил строящуюся школу на 1500 мест и бассейн в Заозерном. Об это сообщается в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что данные объекты строятся с отставанием от графика. «На «Курганстальмосте» с рабочим визитом побывал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев познакомил гостя с производством металлоконструкций. Также сенатор посетил школу на 1500 мест, ФОК и бассейн в Заозерном, которые строит «Курганстальмост», — говорится в сообщении. Сенатор Кутепов отметил, что остался под впечатлением от объемов и качества производимой на «Курганстальмосте» продукции. Также ему понравилось то, что предприятие активно модернизирует производство и обновляет оборудование. В ходе встречи глава предприятия Парышев рассказал Кутепову, что на заводе большое внимание уделяется кадровому вопросу. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился с сенатором Андреем Кутеповым. В ходе встречи глава региона и председатель комитета по экономполитике обсудили успехи в развитии Кургана и экономические инициативы региона. Сенатор Андрей Кутепов посетил строящиеся объекты «Курганстальмоста» — бассейн КГУ и школу на 1500 мест Фото: группа «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18637 Также Кутепов посетил «Курганстальмост», где ознакомился с производственными мощностями предприятия Фото: группа «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18637 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателю комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрею Кутепову показали главные проблемные стройки Кургана. В частности, сенатор посетил строящуюся школу на 1500 мест и бассейн в Заозерном. Об это сообщается в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что данные объекты строятся с отставанием от графика. «На «Курганстальмосте» с рабочим визитом побывал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев познакомил гостя с производством металлоконструкций. Также сенатор посетил школу на 1500 мест, ФОК и бассейн в Заозерном, которые строит «Курганстальмост», — говорится в сообщении. Сенатор Кутепов отметил, что остался под впечатлением от объемов и качества производимой на «Курганстальмосте» продукции. Также ему понравилось то, что предприятие активно модернизирует производство и обновляет оборудование. В ходе встречи глава предприятия Парышев рассказал Кутепову, что на заводе большое внимание уделяется кадровому вопросу. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился с сенатором Андреем Кутеповым. В ходе встречи глава региона и председатель комитета по экономполитике обсудили успехи в развитии Кургана и экономические инициативы региона.