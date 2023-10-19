Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.
«Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков.
В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков. В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел встречу с членами комитета Совефеда РФ по обороне и безопасности. Также глава региона вместе с министром Фальковым открыл отремонтированный корпус IT-института КГУ и показал военный центр вуза.