Губернатор Шумков встретился с главой комитета СФ по экономике Кутеповым. Фото

20 октября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков встретился с членом Совфеда РФ Андреем Кутеповым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков. В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел встречу с членами комитета Совефеда РФ по обороне и безопасности. Также глава региона вместе с министром Фальковым открыл отремонтированный корпус IT-института КГУ и показал военный центр вуза. Губернатор Вадим Шумков встретился в Кургане с главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» https://t.me/silavpravdevshumkov/7638 В ходе встречи Шумков рассказал Кутепову о том, как за последние годы развился Курган Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» https://t.me/silavpravdevshumkov/7638

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков. В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел встречу с членами комитета Совефеда РФ по обороне и безопасности. Также глава региона вместе с министром Фальковым открыл отремонтированный корпус IT-института КГУ и показал военный центр вуза.