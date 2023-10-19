19 октября 2023

Губернатор Шумков встретился с главой комитета СФ по экономике Кутеповым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков встретился с членом Совфеда РФ Андреем Кутеповым Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.

«Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков.

В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел встречу с членами комитета Совефеда РФ по обороне и безопасности. Также глава региона вместе с министром Фальковым открыл отремонтированный корпус IT-института КГУ и показал военный центр вуза.

Губернатор Вадим Шумков встретился в Кургане с главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым
Губернатор Вадим Шумков встретился в Кургане с главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым
Фото:
В ходе встречи Шумков рассказал Кутепову о том, как за последние годы развился Курган
В ходе встречи Шумков рассказал Кутепову о том, как за последние годы развился Курган
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем комитета Совета Федераци по экономической политике Андреем Кутеповым. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «Сегодня у нас в гостях еще один добрый друг Курганской области и просто наш товарищ, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со своими коллегами. Андрей представляет в Совете Федерации город-красавец Санкт-Петербург», — написал Шумков. В ходе встречи Шумков поделился с гостем успехами в развитии Кургана. Также были обсуждены экономические инициативы региона при поддержке Совета Федерации. Глава региона отметил, что «позиции во многом схожи». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел встречу с членами комитета Совефеда РФ по обороне и безопасности. Также глава региона вместе с министром Фальковым открыл отремонтированный корпус IT-института КГУ и показал военный центр вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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