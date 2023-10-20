Омбудсмен ХМАО помогла добиться выплат семье бойца, умершего от остановки сердца

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова при вмешательстве военной прокуратуры помогла семье военнослужащего, призванного в ходе частичной мобилизации, но умершего не в ходе боевых действий, а по естественным причинам, получить единовременную и страховую выплаты. Омбудсмен рассказала URA.RU, что матери бойца отказывали в выплатах, потому что ее сын умер от остановки сердца.

«Ко мне обратилась мама умершего военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации из Сургута, по вопросу предоставления единовременной и страховой выплат членам его семьи. Ей отказывали в выплатах, мотивируя это тем, что сын не погиб на поле боя, а умер от остановки сердца. Мы не согласились с такой позицией военного комиссариата Югры. После вмешательства военной прокуратуры права семьи были восстановлены», — поделилась Стребкова.

По словам омбудсмена, военная прокуратура выявила нарушения со стороны части, в которой служил мобилизованный. Командиру было вынесено предписание об устранении нарушений. «Должностные лица не оформили и не направили документы в страховую компанию страхового пособия и пособия по линии Минобороны РФ», — уточнили в аппарате Уполномоченного.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен Стребкова добилась снятия ареста счетов бойцов. Благодаря ее вмешательству карты контрактника и мобилизованного банкрота разблокировали.