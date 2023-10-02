02 октября 2023

Омбудсмен ХМАО добилась снятия ареста со счетов военных

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Военнослужащим из ХМАО разблокировали арестованные счета Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась снятия ареста с банковских счетов контрактника. Как сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена, приставы наложили арест уже после убытия военнослужащего.

«К Уполномоченному по правам человека в Югре обратился военнослужащий, заключивший контракт на прохождение военной службы, не согласившись с арестом его банковских счетов в рамках исполнительного производства, возбужденного после убытия военнослужащего на военную службу. По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного, направленного в адрес УФССП по ХМАО, принято решение о приостановлении исполнительного производства. Вынесено постановление об отмене взыскания средств», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Кроме того, Стребкова помогла снять арест со счета мобилизованного банкрота. На сей раз к ней обратилась его мать, не согласившись с решением Арбитражного суда ХМАО. Дело о банкротстве было открыто еще до призыва. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру округа о содействии в восстановлении доступа мобилизованного к его банковскому счету. Банк получил предостережение.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО заступилась за инвалида, которого лишили жилья. Его сняли с учета в Когалыме, хотя он изначально стоял в очереди на квартиру.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась снятия ареста с банковских счетов контрактника. Как сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена, приставы наложили арест уже после убытия военнослужащего. «К Уполномоченному по правам человека в Югре обратился военнослужащий, заключивший контракт на прохождение военной службы, не согласившись с арестом его банковских счетов в рамках исполнительного производства, возбужденного после убытия военнослужащего на военную службу. По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного, направленного в адрес УФССП по ХМАО, принято решение о приостановлении исполнительного производства. Вынесено постановление об отмене взыскания средств», — сообщили в аппарате омбудсмена. Кроме того, Стребкова помогла снять арест со счета мобилизованного банкрота. На сей раз к ней обратилась его мать, не согласившись с решением Арбитражного суда ХМАО. Дело о банкротстве было открыто еще до призыва. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру округа о содействии в восстановлении доступа мобилизованного к его банковскому счету. Банк получил предостережение. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО заступилась за инвалида, которого лишили жилья. Его сняли с учета в Когалыме, хотя он изначально стоял в очереди на квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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