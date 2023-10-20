Свердловскому экс-депутату, дававшему зарплату талонами на еду, вынесли приговор

20 октября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Экс-депутата Красноуфимской гордумы признали виновным в хищении имущества сельхозпредприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего депутата городской думы Красноуфимска (Свердловская область) Владимира Айметова, известного тем, что он выдавал работникам зарплату товарными карточками, признали виновным в хищении имущества местной сельхозкомпании. Его приговорили к принудительным работам и штрафу, говорится в решении суда. Айметова признали виновным в хищении имущества компании «Лотас», в том числе техники, купленной на субсидии из областного бюджета, пишет «Коммерсант-Урал». По версии следствия, с марта по апрель 2021 года Айметов, будучи директором компании, «совершал действия по отчуждению имущества» по заниженной стоимости в свою пользу и в пользу экс-супруги, которая была акционером компании. Технику, которая стоила в общей сложности 25 млн, он купил за 30 тысяч рублей. Два коровника и молочный блок он также продал по заниженной цене — за 700 тысяч рублей (при стоимости имущества около 47 млн рублей). Айметова приговорили к принудительным работам сроком на 3,5 года. Из его дохода также будут удерживать 15% в доход государства. Кроме того, экс-депутат два года не сможет занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также Айметову выписали штраф 100 тысяч рублей. Владимир Айметов попал в медиаповестку летом 2021 года, когда сотрудники «Лотаса» обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия руководителя — он частично или полностью выдавал зарплату в виде продуктовых талонов. Отоварить их можно было в местном магазине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего депутата городской думы Красноуфимска (Свердловская область) Владимира Айметова, известного тем, что он выдавал работникам зарплату товарными карточками, признали виновным в хищении имущества местной сельхозкомпании. Его приговорили к принудительным работам и штрафу, говорится в решении суда. Айметова признали виновным в хищении имущества компании «Лотас», в том числе техники, купленной на субсидии из областного бюджета, пишет «Коммерсант-Урал». По версии следствия, с марта по апрель 2021 года Айметов, будучи директором компании, «совершал действия по отчуждению имущества» по заниженной стоимости в свою пользу и в пользу экс-супруги, которая была акционером компании. Технику, которая стоила в общей сложности 25 млн, он купил за 30 тысяч рублей. Два коровника и молочный блок он также продал по заниженной цене — за 700 тысяч рублей (при стоимости имущества около 47 млн рублей). Айметова приговорили к принудительным работам сроком на 3,5 года. Из его дохода также будут удерживать 15% в доход государства. Кроме того, экс-депутат два года не сможет занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также Айметову выписали штраф 100 тысяч рублей. Владимир Айметов попал в медиаповестку летом 2021 года, когда сотрудники «Лотаса» обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия руководителя — он частично или полностью выдавал зарплату в виде продуктовых талонов. Отоварить их можно было в местном магазине.