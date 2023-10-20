Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации

Если Вашингтон действительно провел испытания на полигоне Неваде, то это шаг в сторону эскалации со стороны Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Если они [США] действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно», — отметил Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».
Подземные ядерные испытания США провели на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом в Кремле подчеркивали, что если другие страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передавал «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации, сообщает RT.
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