20 октября 2023

Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации

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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., инсталляция противников захоронения оят
О проведенных ядерных испытаниях в Неваде сообщили в Минэнерго США Фото:

Если Вашингтон действительно провел испытания на полигоне Неваде, то это шаг в сторону эскалации со стороны Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если они [США] действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно», — отметил Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

Подземные ядерные испытания США провели на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом в Кремле подчеркивали, что если другие страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передавал «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации, сообщает RT.

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Если Вашингтон действительно провел испытания на полигоне Неваде, то это шаг в сторону эскалации со стороны Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Если они [США] действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно», — отметил Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24». Подземные ядерные испытания США провели на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом в Кремле подчеркивали, что если другие страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передавал «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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