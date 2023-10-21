Байден признал свою вину в начале войны Израиля и Палестины

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Боевики ХАМАС знали о моих намерениях совершить поездку в Саудовскую Аравию, заявил Джо Байден Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден признал свою вину в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которая заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией. Встреча должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Одна из причин, по которой ХАМАС выступил против Израиля… они знали, что я собирался встретиться с саудовцами», — передает слова Байдена телеканал. Он добавил, что усилия по нормализации израильско-саудовских отношений, поддерживаемые США, могли спровоцировать нападение палестинских боевиков. Встреча с саудовскими властями должна была принести результат в виде признания Израиля со стороны Саудовской Аравии, что не входило в планы ХАМАСа, заключил телеканал.

Недавний визит президента Джо Байдена в Израиль также вызвал суматоху и беспокойство в ближневосточном регионе. Стремление Байдена получить одобрение перед предстоящими выборами в США привело к неожиданным последствиям, оставив раздраженными его союзников и обострив ситуацию на Ближнем Востоке.

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Президент США Джо Байден признал свою вину в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которая заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией. Встреча должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Одна из причин, по которой ХАМАС выступил против Израиля… они знали, что я собирался встретиться с саудовцами», — передает слова Байдена телеканал. Он добавил, что усилия по нормализации израильско-саудовских отношений, поддерживаемые США, могли спровоцировать нападение палестинских боевиков. Встреча с саудовскими властями должна была принести результат в виде признания Израиля со стороны Саудовской Аравии, что не входило в планы ХАМАСа, заключил телеканал. Недавний визит президента Джо Байдена в Израиль также вызвал суматоху и беспокойство в ближневосточном регионе. Стремление Байдена получить одобрение перед предстоящими выборами в США привело к неожиданным последствиям, оставив раздраженными его союзников и обострив ситуацию на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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