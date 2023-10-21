Байден признал свою вину в начале войны Израиля и Палестины

21 октября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Боевики ХАМАС знали о моих намерениях совершить поездку в Саудовскую Аравию, заявил Джо Байден Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден признал свою вину в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которая заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией. Встреча должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Одна из причин, по которой ХАМАС выступил против Израиля… они знали, что я собирался встретиться с саудовцами», — передает слова Байдена телеканал. Он добавил, что усилия по нормализации израильско-саудовских отношений, поддерживаемые США, могли спровоцировать нападение палестинских боевиков. Встреча с саудовскими властями должна была принести результат в виде признания Израиля со стороны Саудовской Аравии, что не входило в планы ХАМАСа, заключил телеканал. Недавний визит президента Джо Байдена в Израиль также вызвал суматоху и беспокойство в ближневосточном регионе. Стремление Байдена получить одобрение перед предстоящими выборами в США привело к неожиданным последствиям, оставив раздраженными его союзников и обострив ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден признал свою вину в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которая заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией. Встреча должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Одна из причин, по которой ХАМАС выступил против Израиля… они знали, что я собирался встретиться с саудовцами», — передает слова Байдена телеканал. Он добавил, что усилия по нормализации израильско-саудовских отношений, поддерживаемые США, могли спровоцировать нападение палестинских боевиков. Встреча с саудовскими властями должна была принести результат в виде признания Израиля со стороны Саудовской Аравии, что не входило в планы ХАМАСа, заключил телеканал. Недавний визит президента Джо Байдена в Израиль также вызвал суматоху и беспокойство в ближневосточном регионе. Стремление Байдена получить одобрение перед предстоящими выборами в США привело к неожиданным последствиям, оставив раздраженными его союзников и обострив ситуацию на Ближнем Востоке.