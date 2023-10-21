На саммите по войне на Ближнем Востоке призвали к миру: главное

Войну на Ближнем Востоке обсуждают представители более 30 стран мира

21 октября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Саммит по войне на Ближнем Востоке проходит в Каире (столица Египта) Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В субботу в Каире начался саммит по войне на Ближнем Востоке, на котором присутствуют представители 34 стран и международных организаций. Лидеры государств выступают за решение конфликта мирным путем, а также за обеспечение прав палестинского народа. URA.RU собрало главные заявления со встречи. Решение палестинской проблемы Конфликт на Ближнем Востоке может быть решен, если палестинский народ получит международную защиту. С таким тезисом выступили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Кувейта Мишааль Аль Джабер Ас Саба. «Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита», — заявил ас-Сиси, саммит ведет YouTube-канал президента Египта. Он также высказался за создание «дорожной карты» по гуманитарным поставкам. Со стороны Кувейта прозвучала критика в адрес международного сообщества. Аль Джабер Ас Саба высказался, что ООН и другие организации не смогли решить «гуманитарную катастрофу» в секторе Газа. Его слова находят отражения в заявлении короля Иордании Абдалла II. Тот призвал к немедленному прекращению огня для доставки гумгрузов. «Необходимо решение кризиса на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ ООН», — высказался президент Кипра Никос Христодулидис. Почему это важно, ранее объясняло URA.RU. Осуждение Израиля и ХАМАС Христодулидис также заявил, что его страна осуждает палестинское движение ХАМАС. Однако он считает, что «нельзя отождествлять ХАМАС с палестинским народом и прекращать гуманитарную помощь». Представитель Кипра дал понять, что государство готово поспособствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и наладить поставки гумпомощи в Палестину. Ирак в свою очередь осудил ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил: «Палестинский народ пытаются уничтожить, Израиль нарушает законы войны». В ЦАХАЛ должны понять, что военные способы не работают, заявил Абдалла II Фото: Карина Ванеш © URA.RU «Цена за кровопролитие была заплачена из-за неспособности достичь мира, а израильские лидеры должны понять, что военные решения не сработают», — заявил Король Иордании Абдалла II. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что ситуация на Ближнем Востоке стала «кошмарной». «Настало время действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару», — заявил он. Подробнее про саммит В саммите по конфликту на Ближнем Востоке в Каире принимают участие представители 34 стран, ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России туда поехал замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Financial Times пишет , что многие европейские лидеры отказались участвовать в саммите из-за разногласий во взглядах на палестино-израильской конфликт. В частности, как отмечается в материале, в проекте итогового коммюнике саммита не упоминается право Израиля на самооборону. Почему он проходит в Каире 21 октября Встреча по войне на Ближнем Востоке проходит перед началом наземной операцией Израиля в секторе Газа. К тому же, на данный момент, сложилась тяжелая ситуация с гуманитарной помощью. Ранее Египет открыл КПП «Рафах», по которому прошли всего 20 грузовиков. После этого он закрылся. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. К тому же, по разным данным, в плену у ХАМАС находятся 200-250 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В субботу в Каире начался саммит по войне на Ближнем Востоке, на котором присутствуют представители 34 стран и международных организаций. Лидеры государств выступают за решение конфликта мирным путем, а также за обеспечение прав палестинского народа. URA.RU собрало главные заявления со встречи. Конфликт на Ближнем Востоке может быть решен, если палестинский народ получит международную защиту. С таким тезисом выступили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Кувейта Мишааль Аль Джабер Ас Саба. «Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита», — заявил ас-Сиси, саммит ведет YouTube-канал президента Египта. Он также высказался за создание «дорожной карты» по гуманитарным поставкам. Со стороны Кувейта прозвучала критика в адрес международного сообщества. Аль Джабер Ас Саба высказался, что ООН и другие организации не смогли решить «гуманитарную катастрофу» в секторе Газа. Его слова находят отражения в заявлении короля Иордании Абдалла II. Тот призвал к немедленному прекращению огня для доставки гумгрузов. «Необходимо решение кризиса на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ ООН», — высказался президент Кипра Никос Христодулидис. Почему это важно, ранее объясняло URA.RU. Христодулидис также заявил, что его страна осуждает палестинское движение ХАМАС. Однако он считает, что «нельзя отождествлять ХАМАС с палестинским народом и прекращать гуманитарную помощь». Представитель Кипра дал понять, что государство готово поспособствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и наладить поставки гумпомощи в Палестину. Ирак в свою очередь осудил ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил: «Палестинский народ пытаются уничтожить, Израиль нарушает законы войны». «Цена за кровопролитие была заплачена из-за неспособности достичь мира, а израильские лидеры должны понять, что военные решения не сработают», — заявил Король Иордании Абдалла II. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что ситуация на Ближнем Востоке стала «кошмарной». «Настало время действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару», — заявил он. В саммите по конфликту на Ближнем Востоке в Каире принимают участие представители 34 стран, ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России туда поехал замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Financial Times пишет, что многие европейские лидеры отказались участвовать в саммите из-за разногласий во взглядах на палестино-израильской конфликт. В частности, как отмечается в материале, в проекте итогового коммюнике саммита не упоминается право Израиля на самооборону. Встреча по войне на Ближнем Востоке проходит перед началом наземной операцией Израиля в секторе Газа. К тому же, на данный момент, сложилась тяжелая ситуация с гуманитарной помощью. Ранее Египет открыл КПП «Рафах», по которому прошли всего 20 грузовиков. После этого он закрылся. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. К тому же, по разным данным, в плену у ХАМАС находятся 200-250 человек.