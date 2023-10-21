Генсек ООН призвал покончить с кошмаром в секторе Газа. Видео

21 октября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке должна быть урегулирована Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ситуация в секторе Газа требует немедленного вмешательства, чтобы положить конец «кошмару», который сложился после обострения ситуации. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире. «Настало время действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару», — заявил Антониу Гутерриш, трансляция с его выступлением велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта. При этом генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, все заложники должны быть освобождены, настаивал Гутерриш. Новость по теме Чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе. Карта Также генсек ООН прокомментировал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах». По его словам, 20 грузовиков — это мало, надо больше. «Рафах» работал всего несколько часов, сотни грузовиков с гумпомощью не смогли проехать через него из Египта. В субботу стартовал саммит мира в Каире, который посвящен войне на Ближнем Востоке. Представители 34 стран и ООН, Лига арабских государств и Африканского союза встретились, чтобы обсудить решение конфликта между Израилем и Палестиной. На саммите присутствует и Россия, ее представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Ранее в армии Израиля сообщали, что военные планируют провести наземную операцию в секторе Газа. Была поставлена цель — уничтожить палестинское движение ХАМАС. Перед операцией в секторе Газа началась эвакуация жителей с севера на юг. По последним данным, как минимум 700 тысяч жителей покинули свои дома, пишет издание Haaretz . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация в секторе Газа требует немедленного вмешательства, чтобы положить конец «кошмару», который сложился после обострения ситуации. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире. «Настало время действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару», — заявил Антониу Гутерриш, трансляция с его выступлением велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта. При этом генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, все заложники должны быть освобождены, настаивал Гутерриш. Также генсек ООН прокомментировал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах». По его словам, 20 грузовиков — это мало, надо больше. «Рафах» работал всего несколько часов, сотни грузовиков с гумпомощью не смогли проехать через него из Египта. В субботу стартовал саммит мира в Каире, который посвящен войне на Ближнем Востоке. Представители 34 стран и ООН, Лига арабских государств и Африканского союза встретились, чтобы обсудить решение конфликта между Израилем и Палестиной. На саммите присутствует и Россия, ее представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Ранее в армии Израиля сообщали, что военные планируют провести наземную операцию в секторе Газа. Была поставлена цель — уничтожить палестинское движение ХАМАС. Перед операцией в секторе Газа началась эвакуация жителей с севера на юг. По последним данным, как минимум 700 тысяч жителей покинули свои дома, пишет издание Haaretz.