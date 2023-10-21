Десять российских туристов пострадали в ДТП в Турции 21 октября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 + Из-за ДТП пострадали 10 российских туристов, часть из них находится в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Трансфер из аэропорта в Турции попал в ДТП, пострадали 10 туристов из России, в том числе и дети. Часть пострадавших доставлена в больницу, пишут российские СМИ. «Российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. <…> Пятеро российских туристов доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели», — пишет «Интерфакс». Отмечается, что ДТП произошло из-за столкновения двух автобусов на трассе Манавгат-Аланья. Telegram-канал Mash сообщает, что в ДТП попал микроавтобус, который доставляет пассажиров из аэропорта в отели. В результате аварии у одной женщины сломана рука, ее готовят к операции. Среди пострадавших есть и дети. Трансфер из аэропорта в Турции попал в ДТП, пострадали 10 туристов из России, в том числе и дети. Часть пострадавших доставлена в больницу, пишут российские СМИ. «Российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. <…> Пятеро российских туристов доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели», — пишет «Интерфакс». Отмечается, что ДТП произошло из-за столкновения двух автобусов на трассе Манавгат-Аланья. Telegram-канал Mash сообщает, что в ДТП попал микроавтобус, который доставляет пассажиров из аэропорта в отели. В результате аварии у одной женщины сломана рука, ее готовят к операции. Среди пострадавших есть и дети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям