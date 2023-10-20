В соревновании «Битва роботов» в Перми принимали участие 34 команды из России, Индии и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший международное первенство.
«В отборочном этапе международного чемпионата „Битва роботов“, который проходил 21 октября в Перми, соревновались 34 команды из РФ, Индии и Китая. Регион представляли три команды инженеров. К сожалению, у пермяков не получилось пробиться в следующий этап, но сражались они более чем достойно», — пояснил корреспондент информационного агентства.
Соревнование являлось частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми. Город считается неофициальной столицей робототехники в РФ. URA.RU удалось пообщаться с представителями пермской команды «Матанга», робот которой в прошлом году продемонстрировал абсолютный рекорд — ему удалось одолеть соперника всего за 10 сек. В этом году он вошел шорт-лист самых опасных участников конкурса.
В 2015 году Прикамье первым в РФ провело соревнование, что закрепило за регионом статус «столицы робототехники»
В соревновании «Битва роботов» в Перми принимали участие 34 команды из России, Индии и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший международное первенство. «В отборочном этапе международного чемпионата „Битва роботов“, который проходил 21 октября в Перми, соревновались 34 команды из РФ, Индии и Китая. Регион представляли три команды инженеров. К сожалению, у пермяков не получилось пробиться в следующий этап, но сражались они более чем достойно», — пояснил корреспондент информационного агентства. Соревнование являлось частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми. Город считается неофициальной столицей робототехники в РФ. URA.RU удалось пообщаться с представителями пермской команды «Матанга», робот которой в прошлом году продемонстрировал абсолютный рекорд — ему удалось одолеть соперника всего за 10 сек. В этом году он вошел шорт-лист самых опасных участников конкурса.