19 октября 2023

На пермском форуме обсудили развитие новых видов спорта в России

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Внимание уделять пяти новым видам спорта Фото:

В России планируют развивать виды спорта, которые включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил заместитель генерального директора Олимпийского комитета России Андрей Конокотин во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.

«Международный Олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2028 года, который пройдут в Лос-Анджелесе, новые виды спорта: сквош, флаг-футбол, лакросс, крикет, бейсбол и софтбол. Ближайшие пять лет нам предстоит развивать эти виды», — рассказал Конокотин.

Также он отметил, что в некоторых регионах их придется развивать с нуля. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.

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В России планируют развивать виды спорта, которые включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил заместитель генерального директора Олимпийского комитета России Андрей Конокотин во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. «Международный Олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2028 года, который пройдут в Лос-Анджелесе, новые виды спорта: сквош, флаг-футбол, лакросс, крикет, бейсбол и софтбол. Ближайшие пять лет нам предстоит развивать эти виды», — рассказал Конокотин. Также он отметил, что в некоторых регионах их придется развивать с нуля. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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