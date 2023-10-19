На пермском форуме обсудили развитие новых видов спорта в России

В России планируют развивать виды спорта, которые включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил заместитель генерального директора Олимпийского комитета России Андрей Конокотин во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.
«Международный Олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2028 года, который пройдут в Лос-Анджелесе, новые виды спорта: сквош, флаг-футбол, лакросс, крикет, бейсбол и софтбол. Ближайшие пять лет нам предстоит развивать эти виды», — рассказал Конокотин.
Также он отметил, что в некоторых регионах их придется развивать с нуля. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.
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