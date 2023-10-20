20 октября 2023

В ХМАО две недели ищут 34-летнего мужчину. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
С 8 октября нет информации о местонахождении  Александра Волкова Фото:

В поселке Усть-Юган (ХМАО) с 8 октября ищут 34-летнего Александра Волкова. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В Нефтеюганском районе в поселке Усть-Юган ищут Александра Волкова 1989 года рождения. С 8 октября нет информации о его местонахождении», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет Волков был в черную удлиненную куртку и брюки. На ногах были черные ботинки на шнуровке. При себе у него был рюкзак и спортивная сумка.

Фото:

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В поселке Усть-Юган (ХМАО) с 8 октября ищут 34-летнего Александра Волкова. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Нефтеюганском районе в поселке Усть-Юган ищут Александра Волкова 1989 года рождения. С 8 октября нет информации о его местонахождении», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет Волков был в черную удлиненную куртку и брюки. На ногах были черные ботинки на шнуровке. При себе у него был рюкзак и спортивная сумка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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