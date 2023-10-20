С 8 октября нет информации о местонахождении Александра Волкова
В поселке Усть-Юган (ХМАО) с 8 октября ищут 34-летнего Александра Волкова. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«В Нефтеюганском районе в поселке Усть-Юган ищут Александра Волкова 1989 года рождения. С 8 октября нет информации о его местонахождении», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет Волков был в черную удлиненную куртку и брюки. На ногах были черные ботинки на шнуровке. При себе у него был рюкзак и спортивная сумка.
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