В Челябинской области несмотря на приближение зимы на садовых участках созрела клубника. О появлении ягод рассказала председатель союза журналистов региона, редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева.
21 октября. На Южном Урале второй слой клубники», — написала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях она отметила, что речь не идет о ремонтантном сорте, ягоды которого могут созревать и осенью. Второй урожай дала самая обычная клубника. Ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой.
URA.RU Светлана рассказала, что кусты клубники растут на ее даче в Сатке. Также много зеленых ягод, которые скоро созреют.
Осенние ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой делится впечатлением Светлана Зайцева
В Челябинской области несмотря на приближение зимы на садовых участках созрела клубника. О появлении ягод рассказала председатель союза журналистов региона, редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева. 21 октября. На Южном Урале второй слой клубники», — написала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментариях она отметила, что речь не идет о ремонтантном сорте, ягоды которого могут созревать и осенью. Второй урожай дала самая обычная клубника. Ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой. URA.RU Светлана рассказала, что кусты клубники растут на ее даче в Сатке. Также много зеленых ягод, которые скоро созреют.