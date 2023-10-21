21 октября 2023
20 октября 2023

В Челябинской области в садах снова созрела клубника. Фото

В Челябинской области в садах снова созрела клубника. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача и огород. Нижневартовск., огород, клубника, дача, ягода
Челябинская клубника настолько сурова, что ей даже осень нипочем Фото:

В Челябинской области несмотря на приближение зимы на садовых участках созрела клубника. О появлении ягод рассказала председатель союза журналистов региона, редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева.

21 октября. На Южном Урале второй слой клубники», — написала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях она отметила, что речь не идет о ремонтантном сорте, ягоды которого могут созревать и осенью. Второй урожай дала самая обычная клубника. Ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой.

URA.RU Светлана рассказала, что кусты клубники растут на ее даче в Сатке. Также много зеленых ягод, которые скоро созреют.

Осенние ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой делится впечатлением Светлана Зайцева
Осенние ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой делится впечатлением Светлана Зайцева
Клубника цветет осенью на даче в Сатке
Клубника цветет осенью на даче в Сатке

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В Челябинской области несмотря на приближение зимы на садовых участках созрела клубника. О появлении ягод рассказала председатель союза журналистов региона, редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева. 21 октября. На Южном Урале второй слой клубники», — написала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментариях она отметила, что речь не идет о ремонтантном сорте, ягоды которого могут созревать и осенью. Второй урожай дала самая обычная клубника. Ягоды очень ароматные, чуть с кислинкой. URA.RU Светлана рассказала, что кусты клубники растут на ее даче в Сатке. Также много зеленых ягод, которые скоро созреют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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