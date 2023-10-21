В Москве будет презентован новый проект пермских робототехников (архивное фото)
Пермский край представит посетителям международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ) человекоподобного робота Арди. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
«Наш регион — центр технологий и роботизации страны. На Выставке мы покажем человекоподобного робота Арди. Он вас точно удивит», — заявил Дмитрий Махонин. Видео с ним опубликовано в telegram-канале организаторов форума.
Форум откроется 4 ноября. В работе будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ, в частности Центр «Космонавтика и авиация», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Павильон «Россия — моя история» и Музей кино.
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