21 октября 2023
20 октября 2023

Махонин раскрыл, чем Пермский край собрался удивлять на выставке ВДНХ в Москве. Видео

Махонин: Прикамье удивит посетителей выставки «Россия» человекоподобным роботом
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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, робот андроид, первый корпус пгниу
В Москве будет презентован новый проект пермских робототехников (архивное фото) Фото:

Пермский край представит посетителям международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ) человекоподобного робота Арди. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

«Наш регион — центр технологий и роботизации страны. На Выставке мы покажем человекоподобного робота Арди. Он вас точно удивит», — заявил Дмитрий Махонин. Видео с ним опубликовано в telegram-канале организаторов форума.

Форум откроется 4 ноября. В работе будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ, в частности Центр «Космонавтика и авиация», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Павильон «Россия — моя история» и Музей кино.

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Пермский край представит посетителям международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ) человекоподобного робота Арди. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин. «Наш регион — центр технологий и роботизации страны. На Выставке мы покажем человекоподобного робота Арди. Он вас точно удивит», — заявил Дмитрий Махонин. Видео с ним опубликовано в telegram-канале организаторов форума. Форум откроется 4 ноября. В работе будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ, в частности Центр «Космонавтика и авиация», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Павильон «Россия — моя история» и Музей кино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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