Курганских новобранцев отправляют служить в ВДВ и сухопутные войска. Фото, видео

22 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Из Кургана отправились на службу примерно 20 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Из Кургана молодых парней отправили на военную службу по призыву в сухопутные войска, материально-техническое обеспечение ВС РФ, военно-морской флот и ВДВ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки призывников. «Сегодня очень волнующий для всех день, когда мы отправляем ребят на военную службу. За время службы ребята должны постичь и сделать очень многое — отточить свои знания, получить, может быть, новую военную специальность. Этот период очень значим в жизни каждого человека. Спросите своих родственников постарше, которые служили — они помнят и чтят свои воспоминания о службе. Мы всегда гордились и гордимся, что зауральцы служат достойно», — сказал председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Черкащенко. Также призывников проводили представитель местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Сиянский и военный комиссар Курганской области Сергей Дюрягин. Всего на военную службу отправились примерно 20 человек. Ранее из Кургана отправили призывников в воздушно-космические силы. Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов отметил, что «все ребята с региона служат достойно». Первых новобранцев провожал председатель региональной организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. Новобранцев отправят служить в ВДВ, Военно-морской флот, МТО и сухопутные войска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Призывников проводили Юрий Черкащенко и Юрий Сиянский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Кургана молодых парней отправили на военную службу по призыву в сухопутные войска, материально-техническое обеспечение ВС РФ, военно-морской флот и ВДВ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки призывников. «Сегодня очень волнующий для всех день, когда мы отправляем ребят на военную службу. За время службы ребята должны постичь и сделать очень многое — отточить свои знания, получить, может быть, новую военную специальность. Этот период очень значим в жизни каждого человека. Спросите своих родственников постарше, которые служили — они помнят и чтят свои воспоминания о службе. Мы всегда гордились и гордимся, что зауральцы служат достойно», — сказал председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Черкащенко. Также призывников проводили представитель местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Сиянский и военный комиссар Курганской области Сергей Дюрягин. Всего на военную службу отправились примерно 20 человек. Ранее из Кургана отправили призывников в воздушно-космические силы. Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов отметил, что «все ребята с региона служат достойно». Первых новобранцев провожал председатель региональной организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.