21 октября 2023
20 октября 2023

Курганских новобранцев отправляют служить в ВДВ и сухопутные войска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат. Курган , армия, солдаты, призыв, призывники, форма, армейская одежда, призыв в армию
Из Кургана отправились на службу примерно 20 человек Фото:
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Призыв — 2023

Из Кургана молодых парней отправили на военную службу по призыву в сухопутные войска, материально-техническое обеспечение ВС РФ, военно-морской флот и ВДВ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки призывников.

«Сегодня очень волнующий для всех день, когда мы отправляем ребят на военную службу. За время службы ребята должны постичь и сделать очень многое — отточить свои знания, получить, может быть, новую военную специальность. Этот период очень значим в жизни каждого человека. Спросите своих родственников постарше, которые служили — они помнят и чтят свои воспоминания о службе. Мы всегда гордились и гордимся, что зауральцы служат достойно», — сказал председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Черкащенко.

Также призывников проводили представитель местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Сиянский и военный комиссар Курганской области Сергей Дюрягин. Всего на военную службу отправились примерно 20 человек.

Ранее из Кургана отправили призывников в воздушно-космические силы. Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов отметил, что «все ребята с региона служат достойно». Первых новобранцев провожал председатель региональной организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.

Отправка новобранцев в армию. Курган
Новобранцев отправят служить в ВДВ, Военно-морской флот, МТО и сухопутные войска
Фото:
Отправка новобранцев в армию. Курган
Призывников проводили Юрий Черкащенко и Юрий Сиянский
Фото:
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Из Кургана молодых парней отправили на военную службу по призыву в сухопутные войска, материально-техническое обеспечение ВС РФ, военно-морской флот и ВДВ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки призывников. «Сегодня очень волнующий для всех день, когда мы отправляем ребят на военную службу. За время службы ребята должны постичь и сделать очень многое — отточить свои знания, получить, может быть, новую военную специальность. Этот период очень значим в жизни каждого человека. Спросите своих родственников постарше, которые служили — они помнят и чтят свои воспоминания о службе. Мы всегда гордились и гордимся, что зауральцы служат достойно», — сказал председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Черкащенко. Также призывников проводили представитель местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Сиянский и военный комиссар Курганской области Сергей Дюрягин. Всего на военную службу отправились примерно 20 человек. Ранее из Кургана отправили призывников в воздушно-космические силы. Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов отметил, что «все ребята с региона служат достойно». Первых новобранцев провожал председатель региональной организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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