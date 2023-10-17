Из Кургана отправили первых новобранцев по осеннему призыву

Курганский призывников отправили на службу в ВКС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Кургана молодых людей отправили на военную службу по призыву в воздушно-космические силы России. Молодые люди стали первыми, кого направили по осеннему призыву 2023 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с отправки призывников.

«Проводим торжественную отправку наших ребят для прохождения военной службы по призыву в воздушно-космические силы. Все наши ребята с Курганской области служат достойно. Уверен, что вы зарекомендуете себя только с положительной стороны», — выступил перед призывниками военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

Проводить первых новобранцев по осеннему призыву пришел председатель региональной организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. Также на военную службу молодых людей благословил священник курганской церкви. Как журналисту пояснил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур, из региона направили в воздушно-космические войска более двадцати человек.

Ранее URA.RU писало, что большинство курганских призывников отправят в Центральный военный округ. Для прохождения военной службы будет направлено более 900 граждан Курганской области.

Из Кургана по осеннему призыву направили первых новобранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский военком рассказал, что новобранцев отправили на службу в ВКС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU