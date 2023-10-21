Израиль вывел из строя сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске

22 октября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Сирийские аэропорты пострадали после ударов Израиля (архивное фото) Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя. Об этом сообщают местные СМИ. «В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передают «Аргументы недели», ссылаясь на издание SANA. Отмечается, что на данный момент оба аэропорта не работают. Атака была совершена в 5:25 ночи по московскому времени. Минимум четыре ракеты были выпущены по аэропорту Аллепо. Некоторые из них сбила система ПВО. Информация о количестве ударов по второй воздушной гавани не приводится.

Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя. Об этом сообщают местные СМИ. «В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передают «Аргументы недели», ссылаясь на издание SANA. Отмечается, что на данный момент оба аэропорта не работают. Атака была совершена в 5:25 ночи по московскому времени. Минимум четыре ракеты были выпущены по аэропорту Аллепо. Некоторые из них сбила система ПВО. Информация о количестве ударов по второй воздушной гавани не приводится.