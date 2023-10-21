21 октября 2023

Израиль вывел из строя сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Сирийские аэропорты пострадали после ударов Израиля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя. Об этом сообщают местные СМИ.

«В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передают «Аргументы недели», ссылаясь на издание SANA. Отмечается, что на данный момент оба аэропорта не работают.

Атака была совершена в 5:25 ночи по московскому времени. Минимум четыре ракеты были выпущены по аэропорту Аллепо. Некоторые из них сбила система ПВО. Информация о количестве ударов по второй воздушной гавани не приводится.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя. Об этом сообщают местные СМИ. «В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передают «Аргументы недели», ссылаясь на издание SANA. Отмечается, что на данный момент оба аэропорта не работают. Атака была совершена в 5:25 ночи по московскому времени. Минимум четыре ракеты были выпущены по аэропорту Аллепо. Некоторые из них сбила система ПВО. Информация о количестве ударов по второй воздушной гавани не приводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...