Россия одним решением разбила надежды Японии на территории

HS: рыбаки Японии лишились Курильских островов из-за российских санкций

22 октября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

После конца Второй мировой войны Япония и СССР не подписали мирный договор по Курильским островам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Жители Японии больше не могут рыбачить около Курильских островов из-за российских санкций. Это означает, что Россия для Японии поставила крест в вопросе Курил. Об этом пишет Hokkaido Shimbun. «Рыбаки хотели бы снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но она регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора. Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро», — говорится в материале . Отмечается, что сложившаяся ситуация ставит крест на надежды Японии вернуть Курильские острова. Дело в том, что правительство страны неоднократно заявляло, что активность японских рыбаков около островов — это причина, почему Курилы должны отойти к Токио. В октябре 2023 года Токио и Москва не смогли прийти к соглашению касательно рыбных промыслов около Южных Курил. Из-за этого японские рыбаки не смогли вовремя начать рыбный сезон, передает телеканал NHK . После конца Второй мировой Войны СССР и Япония не подписали мирный договор, который решил бы территориальные споры. На протяжении XX и XI веков Япония призывала Москву отдать ей бывшие территории. В 2023 году в МИД РФ заявили, что тема мирного договора по Курильским островам больше не обсуждается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Японии больше не могут рыбачить около Курильских островов из-за российских санкций. Это означает, что Россия для Японии поставила крест в вопросе Курил. Об этом пишет Hokkaido Shimbun. «Рыбаки хотели бы снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но она регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора. Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро», — говорится в материале. Отмечается, что сложившаяся ситуация ставит крест на надежды Японии вернуть Курильские острова. Дело в том, что правительство страны неоднократно заявляло, что активность японских рыбаков около островов — это причина, почему Курилы должны отойти к Токио. В октябре 2023 года Токио и Москва не смогли прийти к соглашению касательно рыбных промыслов около Южных Курил. Из-за этого японские рыбаки не смогли вовремя начать рыбный сезон, передает телеканал NHK. После конца Второй мировой Войны СССР и Япония не подписали мирный договор, который решил бы территориальные споры. На протяжении XX и XI веков Япония призывала Москву отдать ей бывшие территории. В 2023 году в МИД РФ заявили, что тема мирного договора по Курильским островам больше не обсуждается.