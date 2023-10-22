Россия одним решением разбила надежды Японии на территории

Жители Японии больше не могут рыбачить около Курильских островов из-за российских санкций. Это означает, что Россия для Японии поставила крест в вопросе Курил. Об этом пишет Hokkaido Shimbun.
«Рыбаки хотели бы снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но она регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора. Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро», — говорится в
Отмечается, что сложившаяся ситуация ставит крест на надежды Японии вернуть Курильские острова. Дело в том, что правительство страны неоднократно заявляло, что активность японских рыбаков около островов — это причина, почему Курилы должны отойти к Токио.
В октябре 2023 года Токио и Москва не смогли прийти к соглашению касательно рыбных промыслов около Южных Курил. Из-за этого японские рыбаки не смогли вовремя начать рыбный сезон, передает телеканал
После конца Второй мировой Войны СССР и Япония не подписали мирный договор, который решил бы территориальные споры. На протяжении XX и XI веков Япония призывала Москву отдать ей бывшие территории. В 2023 году в МИД РФ заявили, что тема мирного договора по Курильским островам больше не обсуждается.
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