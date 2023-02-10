МИД РФ закрыл тему мирного договора с Японией

10 февраля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высказалась о российско-японском мирном договоре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Тема мирного договора между Россией и Японией по вопросу территориального спора из-за Южных Курильских островов закрыта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства. «Что касается темы мирного договора [с Японией], то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном youtube-канале российского МИДа. Территории Южных Курильских островов стали частью СССР, а впоследствии России, после окончания Второй мировой войны. До этого они были частью Японии. Японская сторона неоднократно призывала российское правительство вернуть стране ее бывшие территории, из-за чего между сторонами был начат диалог по мирному урегулированию разногласий, и напряжение в конфликте снизилось. Однако после начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Глава японского МИДа, впрочем, в конце января заявил о желании заключить с Россией мирный договор.

Тема мирного договора между Россией и Японией по вопросу территориального спора из-за Южных Курильских островов закрыта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства. «Что касается темы мирного договора [с Японией], то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном youtube-канале российского МИДа. Территории Южных Курильских островов стали частью СССР, а впоследствии России, после окончания Второй мировой войны. До этого они были частью Японии. Японская сторона неоднократно призывала российское правительство вернуть стране ее бывшие территории, из-за чего между сторонами был начат диалог по мирному урегулированию разногласий, и напряжение в конфликте снизилось. Однако после начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Глава японского МИДа, впрочем, в конце января заявил о желании заключить с Россией мирный договор.