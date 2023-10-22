Следователи рассказали о поимке самой жестокой банды Подмосковья, убившей почти 30 человек

Банда «Северские», убившая почти 30 человек в четырех областях РФ, поймана

22 октября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Следователи отметили, что на счету банды находятся почти 30 убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банда «Северские», которая промышляла в Подмосковье и в других регионах с 1990-х годов, была поймана. За десятки лет группировка убила почти 30 человек. Детали задержания рассказали следователи. «В банде состояло не менее 18 человек. Сейчас в деле „Северских“ почти 30 убийств, совершенных в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях», — передает РИА Новости информацию от следователей. Отмечается, что группировку не могли поймать 20 лет. Первое убийство участники банды совершили в 1997 году. Тогда лидер «Северских» Виктор Лазовский убрал другого участника, который пользовался авторитетом, за критику. Об этом рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус. Он же и рассказал, что у группировки было не менее 46 единиц огнестрельного оружия. Следователи также изъяли 6 000 боеприпасов к ним. Были найдены и пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты. Следователи отметили, что преступники работали «хитро и распространили свое влияние на весь город». По их словам, коммерсантам приходилось согласовывать с «Северскими» каждый свой шаг. На данный момент семеро членов ОПГ уже осуждены. Дела еще троих рассматриваются в суде. За все время, пока банда промышляла, было открыто 30 уголовных дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банда «Северские», которая промышляла в Подмосковье и в других регионах с 1990-х годов, была поймана. За десятки лет группировка убила почти 30 человек. Детали задержания рассказали следователи. «В банде состояло не менее 18 человек. Сейчас в деле „Северских“ почти 30 убийств, совершенных в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях», — передает РИА Новости информацию от следователей. Отмечается, что группировку не могли поймать 20 лет. Первое убийство участники банды совершили в 1997 году. Тогда лидер «Северских» Виктор Лазовский убрал другого участника, который пользовался авторитетом, за критику. Об этом рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус. Он же и рассказал, что у группировки было не менее 46 единиц огнестрельного оружия. Следователи также изъяли 6 000 боеприпасов к ним. Были найдены и пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты. Следователи отметили, что преступники работали «хитро и распространили свое влияние на весь город». По их словам, коммерсантам приходилось согласовывать с «Северскими» каждый свой шаг. На данный момент семеро членов ОПГ уже осуждены. Дела еще троих рассматриваются в суде. За все время, пока банда промышляла, было открыто 30 уголовных дел.