У челябинки сняли во сне золотые украшения

В Миассе (Челябинская область) у спящей женщины пропали золотые украшения на 171 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Женщина (1982 г. р.) обратилась с заявлением о краже. Накануне у нее были гости и в какой-то момент хозяйка уснула, а когда проснулась, то увидела, что во время сна с нее сняли ювелирку. Компания к ее пробуждению уже разошлась», — заявили в пресс-службе регионального главка.
У потерпевшей пропали браслет и цепочка с подвеской, стоимость которых она оценила в 170 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный безработный, ранее судимый за подобные преступления.
У задержанного золотых украшений не оказалось, мужчина успел сдать их в ломбард. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Причиненный материальный ущерб был возмещен.
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