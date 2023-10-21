21 октября 2023
20 октября 2023

У челябинки сняли во сне золотые украшения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Стоимость похищенного составила 170 тысяч рублей Фото:

В Миассе (Челябинская область) у спящей женщины пропали золотые украшения на 171 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщина (1982 г. р.) обратилась с заявлением о краже. Накануне у нее были гости и в какой-то момент хозяйка уснула, а когда проснулась, то увидела, что во время сна с нее сняли ювелирку. Компания к ее пробуждению уже разошлась», — заявили в пресс-службе регионального главка.

У потерпевшей пропали браслет и цепочка с подвеской, стоимость которых она оценила в 170 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный безработный, ранее судимый за подобные преступления.

У задержанного золотых украшений не оказалось, мужчина успел сдать их в ломбард. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Причиненный материальный ущерб был возмещен.

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В Миассе (Челябинская область) у спящей женщины пропали золотые украшения на 171 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина (1982 г. р.) обратилась с заявлением о краже. Накануне у нее были гости и в какой-то момент хозяйка уснула, а когда проснулась, то увидела, что во время сна с нее сняли ювелирку. Компания к ее пробуждению уже разошлась», — заявили в пресс-службе регионального главка. У потерпевшей пропали браслет и цепочка с подвеской, стоимость которых она оценила в 170 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный безработный, ранее судимый за подобные преступления. У задержанного золотых украшений не оказалось, мужчина успел сдать их в ломбард. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Причиненный материальный ущерб был возмещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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