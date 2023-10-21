В курортном поселке выступили против открытия центра для челябинских наркоманов

22 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Местные жители опасаются соседства с наркозависимыми Фото: Илья Московец © URA.RU Владельцы участков закрытого курортного поселка «Непряхинское поместье» в Чебаркульском районе (Челябинская область) выступили против открытия центра для реабилитации наркоманов в соседней деревне Верхние Караси. Жители поместья объявили сбор подписей «против». «В Верхних Карасях, возле церкви, есть красное здание, где пытаются открыть центр реабилитации для наркоманов. В деревне объявили сбор подписей против данного учреждения. Жители поместья собираются подключится к этому сбору», — сообщили URA.RU активисты «Непряхинского поместья». По словам жителей поместья, неизвестные люди выкупили здание и заявили местным, что будут лечить наркоманов по «госпрограмме», но при этом не смогли предоставить каких-либо документов. Возражение жителей Верхних Карасей предприниматели не стали слушать. «Ни мы, ни деревенские жители не хотим такого соседства. Считаем, что это катастрофа для нашей местности. Будем писать запросы во все инстанции, возможно, что к этому бизнесу причастны местные власти или дали на это добро», — отметили жители «НП». Коттеджный поселок «Непряхинское проместье» находится в курортной зоне между населенными пунктами Непряхино и Верхние Караси Чебаркульского района. Рядом соседствует Ильменский заповедник и расположены такие озера, как Большой Сунукль, Малое Миассово, Большой Теренкуль и Бараус. URA.RU направило запрос в администрацию Чебаркульского района. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы участков закрытого курортного поселка «Непряхинское поместье» в Чебаркульском районе (Челябинская область) выступили против открытия центра для реабилитации наркоманов в соседней деревне Верхние Караси. Жители поместья объявили сбор подписей «против». «В Верхних Карасях, возле церкви, есть красное здание, где пытаются открыть центр реабилитации для наркоманов. В деревне объявили сбор подписей против данного учреждения. Жители поместья собираются подключится к этому сбору», — сообщили URA.RU активисты «Непряхинского поместья». По словам жителей поместья, неизвестные люди выкупили здание и заявили местным, что будут лечить наркоманов по «госпрограмме», но при этом не смогли предоставить каких-либо документов. Возражение жителей Верхних Карасей предприниматели не стали слушать. «Ни мы, ни деревенские жители не хотим такого соседства. Считаем, что это катастрофа для нашей местности. Будем писать запросы во все инстанции, возможно, что к этому бизнесу причастны местные власти или дали на это добро», — отметили жители «НП». Коттеджный поселок «Непряхинское проместье» находится в курортной зоне между населенными пунктами Непряхино и Верхние Караси Чебаркульского района. Рядом соседствует Ильменский заповедник и расположены такие озера, как Большой Сунукль, Малое Миассово, Большой Теренкуль и Бараус. URA.RU направило запрос в администрацию Чебаркульского района. Ответ ожидается.