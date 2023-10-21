21 октября 2023
20 октября 2023

В Пермском крае за сутки в пожарах погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, огнетушитель, пожар, огонь
Пожары возникли в разных населенных пунктах Фото:

На пожарах в Пермском крае за прошедшие сутки 21 октября погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Происшествия случились в трех разных населенных пунктах.

«Сообщение о пожаре в деревне Ваганова Кудымкарского округа поступило в 00:17. Было установлено, что горит дом с надворными постройками. К сожалению, имеется погибший, а причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Второй пожар произошел в Перми в 00:13, тушить который выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Установлено, что горела бытовка. Есть погибший, причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей» — сообщили в ведомстве.

Третий пожар произошел в селе Сива Сивинского муниципального округа в 03:09. Горело неэксплуатируемое деревянно-рубленное строение из-за неосторожности при курении. На месте происшествия так же есть погибший. Пожар тушили пять человек и две единицы техники. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины возгораний.

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На пожарах в Пермском крае за прошедшие сутки 21 октября погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Происшествия случились в трех разных населенных пунктах. «Сообщение о пожаре в деревне Ваганова Кудымкарского округа поступило в 00:17. Было установлено, что горит дом с надворными постройками. К сожалению, имеется погибший, а причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Второй пожар произошел в Перми в 00:13, тушить который выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Установлено, что горела бытовка. Есть погибший, причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей» — сообщили в ведомстве. Третий пожар произошел в селе Сива Сивинского муниципального округа в 03:09. Горело неэксплуатируемое деревянно-рубленное строение из-за неосторожности при курении. На месте происшествия так же есть погибший. Пожар тушили пять человек и две единицы техники. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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