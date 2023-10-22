Боец ЧВК «Вагнер» провел «урок мужества» школьникам в Великом Новгороде

22 октября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Боец ЧВК «Вагнер» провел урок для новгородских школьников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одну из школ Великого Новгорода посетил военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск). Он провел ученикам «урок мужества», сообщили в самом учебном заведении. «Сегодня в школе актовый зал был заполнен, т. к. урок мужества проводил боец ЧВК „Вагнер“», — говорится в публикации новгородской школы №14 в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что больше всего вопросов ученики задавали о боевых действиях, оружии, силе и духе солдат на спецоперации. Школьникам также показали медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка». Ранее сенатор Ирина Рукавишникова выступила с инициативой о том, чтобы в российских школах также начали показывать документальные фильмы об участниках спецоперации. Идею поддержали Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. Рукавишникова уточняла, что выступила с данной инициативой, так как в ее адрес поступали обращения со стороны граждан страны. Они хотели, чтобы в школах был сделан акцент на патриотическое воспитание учащихся. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. После этого близкий к ЧВК telegram-канал Grey Zone сообщал, что сын Пригожина Павел взял на себя командование группой и планирует вернуть бойцов в зону спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры как ЧВК. По его словам, несколько тысяч военных ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны РФ и будут принимать участие в спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одну из школ Великого Новгорода посетил военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск). Он провел ученикам «урок мужества», сообщили в самом учебном заведении. «Сегодня в школе актовый зал был заполнен, т. к. урок мужества проводил боец ЧВК „Вагнер“», — говорится в публикации новгородской школы №14 в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что больше всего вопросов ученики задавали о боевых действиях, оружии, силе и духе солдат на спецоперации. Школьникам также показали медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка». Ранее сенатор Ирина Рукавишникова выступила с инициативой о том, чтобы в российских школах также начали показывать документальные фильмы об участниках спецоперации. Идею поддержали Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. Рукавишникова уточняла, что выступила с данной инициативой, так как в ее адрес поступали обращения со стороны граждан страны. Они хотели, чтобы в школах был сделан акцент на патриотическое воспитание учащихся. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его приближенные разбились в самолете 23 августа. После этого близкий к ЧВК telegram-канал Grey Zone сообщал, что сын Пригожина Павел взял на себя командование группой и планирует вернуть бойцов в зону спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры как ЧВК. По его словам, несколько тысяч военных ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны РФ и будут принимать участие в спецоперации.