Близкий к ЧВК «Вагнер» канал: бойцы Пригожина могут вернуться в зону СВО

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ЧВК «Вагнер» планируют занять один из самых сложных участков в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел взял на себя командование группой и планирует вернуть бойцов в зону спецоперации. Об этом сообщил близкий к ЧВК telegram-канал Grey Zone.

«Пригожиным-младшим ведутся переговоры с руководством Росгвардии (ФСВНГ), под чьи гарантии на частных условиях (без подписания прямых контрактов), поступит часть личного состава „вагнеровцев“ исключительно в рамках участия на данном участке боевых действий», — написали в канале. Там добавили, что Павел вместе с бойцами планирует занять один из самых сложных участков в зоне спецоперации.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии и Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Похороны прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в пресс-службе Пригожина, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена.

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Сын погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел взял на себя командование группой и планирует вернуть бойцов в зону спецоперации. Об этом сообщил близкий к ЧВК telegram-канал Grey Zone. «Пригожиным-младшим ведутся переговоры с руководством Росгвардии (ФСВНГ), под чьи гарантии на частных условиях (без подписания прямых контрактов), поступит часть личного состава „вагнеровцев“ исключительно в рамках участия на данном участке боевых действий», — написали в канале. Там добавили, что Павел вместе с бойцами планирует занять один из самых сложных участков в зоне спецоперации. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии и Минобороны РФ. Ответ ожидается. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Похороны прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в пресс-службе Пригожина, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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