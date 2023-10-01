Близкий к ЧВК «Вагнер» канал: бойцы Пригожина могут вернуться в зону СВО

Сын погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел взял на себя командование группой и планирует вернуть бойцов в зону спецоперации. Об этом сообщил близкий к ЧВК telegram-канал Grey Zone.
«Пригожиным-младшим ведутся переговоры с руководством Росгвардии (ФСВНГ), под чьи гарантии на частных условиях (без подписания прямых контрактов), поступит часть личного состава „вагнеровцев“ исключительно в рамках участия на данном участке боевых действий», — написали в канале. Там добавили, что Павел вместе с бойцами планирует занять один из самых сложных участков в зоне спецоперации.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии и Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Похороны прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в пресс-службе Пригожина, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена.
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