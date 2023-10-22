ЦАХАЛ случайно ударил в египетский пост на границе с Израилем

22 октября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ выразил сожаление за случайный выстрел по египетскому посту Фото: 332d Air Expeditionary Wing / Tech. Sgt. Christopher Marasky новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) случайно выстрелила танковым снарядом по египетскому посту, расположенному рядом с границей еврейского государства. Об этом сообщили в представительстве армии обороны Израиля. «Не так давно танк армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем Шалом», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале ведомства. Сейчас детали произошедшего уточняются. Также ЦАХАЛ выразил сожаление в связи со случившимся. Ранее палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию Израиля со стороны сектора Газа, начав там военные действия. С тех пор обе стороны неоднократно обстреливали друг друга. Спустя время Иерусалим устроил полную блокаду Газе, после чего Египет начал поставлять палестинским гражданам в городе гуманитарную помощь.

Израильская армия (ЦАХАЛ) случайно выстрелила танковым снарядом по египетскому посту, расположенному рядом с границей еврейского государства. Об этом сообщили в представительстве армии обороны Израиля. «Не так давно танк армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем Шалом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Сейчас детали произошедшего уточняются. Также ЦАХАЛ выразил сожаление в связи со случившимся. Ранее палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию Израиля со стороны сектора Газа, начав там военные действия. С тех пор обе стороны неоднократно обстреливали друг друга. Спустя время Иерусалим устроил полную блокаду Газе, после чего Египет начал поставлять палестинским гражданам в городе гуманитарную помощь.