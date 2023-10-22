ЦАХАЛ случайно ударил в египетский пост на границе с Израилем

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ЦАХАЛ выразил сожаление за случайный выстрел по египетскому посту Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) случайно выстрелила танковым снарядом по египетскому посту, расположенному рядом с границей еврейского государства. Об этом сообщили в представительстве армии обороны Израиля.

«Не так давно танк армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем Шалом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Сейчас детали произошедшего уточняются. Также ЦАХАЛ выразил сожаление в связи со случившимся.

Ранее палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию Израиля со стороны сектора Газа, начав там военные действия. С тех пор обе стороны неоднократно обстреливали друг друга. Спустя время Иерусалим устроил полную блокаду Газе, после чего Египет начал поставлять палестинским гражданам в городе гуманитарную помощь.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) случайно выстрелила танковым снарядом по египетскому посту, расположенному рядом с границей еврейского государства. Об этом сообщили в представительстве армии обороны Израиля. «Не так давно танк армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем Шалом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Сейчас детали произошедшего уточняются. Также ЦАХАЛ выразил сожаление в связи со случившимся. Ранее палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию Израиля со стороны сектора Газа, начав там военные действия. С тех пор обе стороны неоднократно обстреливали друг друга. Спустя время Иерусалим устроил полную блокаду Газе, после чего Египет начал поставлять палестинским гражданам в городе гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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