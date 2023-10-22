МИД РФ проверяет данные о гибели русскоязычной семьи из-за бомбардировки в Газе

22 октября 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

МИД начал проверку сведений о гибели матери с детьми в секторе Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российские дипломаты начали проверку сообщений СМИ о гибели русскоязычных женщины с детьми в результате израильских бомбардировок в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях [в секторе Газа] русскоязычной семьи. Сообщается, что погибла женщина с детьми», сообщили в МИД России для РИА Новости. Обострение конфликта Израиля и Палестины началось 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны Газы. С тех пор стороны неоднократно обстреливали друг друга. Из-за вооруженного конфликта в секторе Газа погибли больше 4,6 тысячи человек, а в Израиле — более 1,3 тысячи. Также среди пострадавших и погибших есть граждане, имеющие российское гражданство. Ранее посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщил о смерти 20 россиян.

Российские дипломаты начали проверку сообщений СМИ о гибели русскоязычных женщины с детьми в результате израильских бомбардировок в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях [в секторе Газа] русскоязычной семьи. Сообщается, что погибла женщина с детьми», сообщили в МИД России для РИА Новости. Обострение конфликта Израиля и Палестины началось 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны Газы. С тех пор стороны неоднократно обстреливали друг друга. Из-за вооруженного конфликта в секторе Газа погибли больше 4,6 тысячи человек, а в Израиле — более 1,3 тысячи. Также среди пострадавших и погибших есть граждане, имеющие российское гражданство. Ранее посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщил о смерти 20 россиян.