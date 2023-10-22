В минобороны Израиля раскрыли сроки окончания военной операции в секторе Газа

Министр обороны Израиля: военная операция в Газе продлится до трех месяцев

22 октября 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Военная операция Израиля направлена на уничтожение ХАМАСа, заявил Йоав Галлант Фото: Ohad Zwigenberg/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская военная наземная операция «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, отметив, что палестинская группировка ХАМАС, с которой его страна ведет войну, будет уничтожена. «Это должен быть последний [наземный] маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет», — сказал Йоав Галлант в обращении к представителям Военно-воздушных сил страны. Его слова передает издание The Times of Israel. Он также подчеркнул, что Израилю необходимо, чтобы противник подвергся авиаударам перед тем, как в сектор Газа зайдет пехота и наземная бронетехника. «У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносным, точным и очень качественным способом», — заключил глава минобороны. Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 октября, после того, как боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на его территорию. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по территории сектора Газа с целью уничтожить палестинцев, состоящих в группировке. Также сообщалось, что израильская сторона начала готовиться к наземной операции в городе по искоренению палестинской организации. Галлант заявил о готовности армии к наступлению на территорию сектора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израильская военная наземная операция «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, отметив, что палестинская группировка ХАМАС, с которой его страна ведет войну, будет уничтожена. «Это должен быть последний [наземный] маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет», — сказал Йоав Галлант в обращении к представителям Военно-воздушных сил страны. Его слова передает издание The Times of Israel. Он также подчеркнул, что Израилю необходимо, чтобы противник подвергся авиаударам перед тем, как в сектор Газа зайдет пехота и наземная бронетехника. «У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносным, точным и очень качественным способом», — заключил глава минобороны. Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 октября, после того, как боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на его территорию. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по территории сектора Газа с целью уничтожить палестинцев, состоящих в группировке. Также сообщалось, что израильская сторона начала готовиться к наземной операции в городе по искоренению палестинской организации. Галлант заявил о готовности армии к наступлению на территорию сектора.