Израиль поставил ультиматум ООН из-за грузов для Газы

ООН должны проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«Единственное наше требование, которое было к ООН, — это то, чтобы входящие туда (в сектор Газа — прим. URA.RU) грузы проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия», — передает слова Александра Бен Цви ТАСС. По словам посла, Израиль хочет, чтобы грузы действительно шли на гуманитарные нужды населения, а не предназначались боевикам.
URA.RU подготовило специальный материал, в котором рассказало, чем важен КПП «Рафах», как происходит передача гуманитарного груза и почему он был закрыт ранее. Первые грузы с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа 21 октября, передает RT.
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