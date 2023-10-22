22 октября 2023

Израиль поставил ультиматум ООН из-за грузов для Газы

Посол Цви: Израиль потребовал проверять грузы для Газы на оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль требует, чтобы грузы, идущие в сектор Газа, проверялись на оружие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ООН должны проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Единственное наше требование, которое было к ООН, — это то, чтобы входящие туда (в сектор Газа — прим. URA.RU) грузы проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия», — передает слова Александра Бен Цви ТАСС. По словам посла, Израиль хочет, чтобы грузы действительно шли на гуманитарные нужды населения, а не предназначались боевикам.

URA.RU подготовило специальный материал, в котором рассказало, чем важен КПП «Рафах», как происходит передача гуманитарного груза и почему он был закрыт ранее. Первые грузы с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа 21 октября, передает RT.

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ООН должны проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Единственное наше требование, которое было к ООН, — это то, чтобы входящие туда (в сектор Газа — прим. URA.RU) грузы проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия», — передает слова Александра Бен Цви ТАСС. По словам посла, Израиль хочет, чтобы грузы действительно шли на гуманитарные нужды населения, а не предназначались боевикам. URA.RU подготовило специальный материал, в котором рассказало, чем важен КПП «Рафах», как происходит передача гуманитарного груза и почему он был закрыт ранее. Первые грузы с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа 21 октября, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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