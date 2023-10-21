Чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе. Карта

КПП «Рафах» открылся для передачи гумпомощи сектору Газа

21 октября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

КПП «Рафах» открылся для передачи гуманитарной помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Пограничный пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Первые грузовики с гуманитарной помощью уже въехали в район.URA.RU подробно рассказывает о значимости пропускного пункта для ситуации в регионе. Что это за пограничный пункт Пункт выезда «Рафах» является самым южным из трех пограничных переходов, связывающих Газу с другими территориями. Переходы «Эрез» и «Керем Шалом», которые соединяют Газу с Израилем, остаются закрытыми. В чем важность открытия пропускного пункта Боевики палестинского движения ХАМАС напали на контрольно-пропускной пункт «Эрез» в Газе, что привело к его закрытию. Также закрытым оказался и КПП «Керем Шалом». «Рафах» остался единственным для въезда и выезда людей из сектора. Теперь «Рафах» также становится основным пунктом передачи гуманитарной помощи. Что сейчас происходит на КПП «Рафах» ХАМАС и Египет контролируют доступ через пограничный переход, но работа КПП была прекращена после израильских воздушных ударов в ответ на нападение ХАМАСа. Египет обратился к Израилю с просьбой сделать все, что в их силах, чтобы «Фарах» был открыт для жителей Газы, однако переход оставался закрытым до обеспечения безопасности. Западные страны также работали на обеспечение безопасного проезда через «Рафах» для иностранных граждан и гуманитарной помощи. Министры иностранных дел Великобритании и США Джеймс Клеверли и Энтони Блинкен проводили переговоры с Израилем, Египтом и другими политическими силами в регионе для восстановления функционирования перехода. Карта сектора Газа Фото: инфографика URA.RU Почему пропускной пункт был закрыт ранее Израиль и Египет применили блокаду сектора Газы для ограничения передвижения товаров и людей с 2007 года, когда ХАМАС взял территорию. под свой контроль. Обе страны ссылаются на безопасность как основную причину данной блокады. В ответ на нападение ХАМАСа, министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью блокировать Газу. На территорию анклаву перестало поступать электричества, пища и топливо. Египет рассматривал возможность открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» для иностранных граждан и поступления гуманитарной помощи, но также египетские власти опасались большого притока палестинских беженцев из-за эскалации конфликта. Как обычно используется КПП «Рафах» В мирное время пересечение границы через пограничный переход в «Рафах» для палестинцев являлось сложной задачей. Для выезда необходимо зарегистрироваться за несколько недель, но палестинские или египетские власти могут без объяснения отклонить заявку. После открытия КПП «Рафах» 21 октября, пункт закрылся спустя некоторое время. Через пункт проехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью, проезд которых был согласован с властями Египта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пограничный пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Первые грузовики с гуманитарной помощью уже въехали в район.URA.RU подробно рассказывает о значимости пропускного пункта для ситуации в регионе. Пункт выезда «Рафах» является самым южным из трех пограничных переходов, связывающих Газу с другими территориями. Переходы «Эрез» и «Керем Шалом», которые соединяют Газу с Израилем, остаются закрытыми. Боевики палестинского движения ХАМАС напали на контрольно-пропускной пункт «Эрез» в Газе, что привело к его закрытию. Также закрытым оказался и КПП «Керем Шалом». «Рафах» остался единственным для въезда и выезда людей из сектора. Теперь «Рафах» также становится основным пунктом передачи гуманитарной помощи. ХАМАС и Египет контролируют доступ через пограничный переход, но работа КПП была прекращена после израильских воздушных ударов в ответ на нападение ХАМАСа. Египет обратился к Израилю с просьбой сделать все, что в их силах, чтобы «Фарах» был открыт для жителей Газы, однако переход оставался закрытым до обеспечения безопасности. Западные страны также работали на обеспечение безопасного проезда через «Рафах» для иностранных граждан и гуманитарной помощи. Министры иностранных дел Великобритании и США Джеймс Клеверли и Энтони Блинкен проводили переговоры с Израилем, Египтом и другими политическими силами в регионе для восстановления функционирования перехода. Израиль и Египет применили блокаду сектора Газы для ограничения передвижения товаров и людей с 2007 года, когда ХАМАС взял территорию. под свой контроль. Обе страны ссылаются на безопасность как основную причину данной блокады. В ответ на нападение ХАМАСа, министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью блокировать Газу. На территорию анклаву перестало поступать электричества, пища и топливо. Египет рассматривал возможность открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» для иностранных граждан и поступления гуманитарной помощи, но также египетские власти опасались большого притока палестинских беженцев из-за эскалации конфликта. В мирное время пересечение границы через пограничный переход в «Рафах» для палестинцев являлось сложной задачей. Для выезда необходимо зарегистрироваться за несколько недель, но палестинские или египетские власти могут без объяснения отклонить заявку. После открытия КПП «Рафах» 21 октября, пункт закрылся спустя некоторое время. Через пункт проехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью, проезд которых был согласован с властями Египта.