WAFA: Израиль ударил по мечети в секторе Газа

По сектору Газа нанесены очередные авиаудары
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. В результате удара погибли 13 человек. Об этом сообщают палестинские журналисты.
«Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев в городе Джабалия и албанской мечети в секторе Газа. Погибли по меньшей мере 13 человек», — передает
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на территорию страны. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по сектору Газа.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!