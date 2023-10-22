22 октября 2023

WAFA: Израиль ударил по мечети в секторе Газа

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Мариуполь,виды города.., последствия, война, разрушения, обстрел
По сектору Газа нанесены очередные авиаудары Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. В результате удара погибли 13 человек. Об этом сообщают палестинские журналисты.

«Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев в городе Джабалия и албанской мечети в секторе Газа. Погибли по меньшей мере 13 человек», — передает издание WAFA.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на территорию страны. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по сектору Газа.

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Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. В результате удара погибли 13 человек. Об этом сообщают палестинские журналисты. «Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев в городе Джабалия и албанской мечети в секторе Газа. Погибли по меньшей мере 13 человек», — передает издание WAFA. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на территорию страны. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по сектору Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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