WAFA: Израиль ударил по мечети в секторе Газа 23 октября 2023 в 02:28 Размер текста - 17 + По сектору Газа нанесены очередные авиаудары Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. В результате удара погибли 13 человек. Об этом сообщают палестинские журналисты. «Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев в городе Джабалия и албанской мечети в секторе Газа. Погибли по меньшей мере 13 человек», — передает издание WAFA. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на территорию страны. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по сектору Газа. Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. В результате удара погибли 13 человек. Об этом сообщают палестинские журналисты. «Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев в городе Джабалия и албанской мечети в секторе Газа. Погибли по меньшей мере 13 человек», — передает издание WAFA. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАСа обстреляли еврейское государство ракетами и зашли на территорию страны. После этого Иерусалим начал наносить авиаудары по сектору Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям